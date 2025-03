Google ci riprova: nuova cifra da capogiro per acquisire Wiz

La scorsa estate sono emersi in rete interessanti rumor che vedevano Google intenta a spendere una cifra da record per acquisire una delle più importanti startup del mondo tech. Un report, infatti, suggeriva che la compagnia di Big G stesse trattando l’acquisizione di un’azienda specializzata nella cybersicurezza del cloud, salvo poi veder tutto vanificato. Adesso, però, le trattative sembrano essersi riaccese con cifre ancora più alte.

Google mette gli occhi su Wiz, un’importante startup specializzata in cybersicurezza

Crediti: Wiz

Le indiscrezioni lanciate dal Wall Street Journal suggerivano che Google avesse intenzione di spendere ben 23 miliardi di dollari per acquisire Wiz, una startup che si occupa di cybersicurezza cloud e che negli ultimi mesi ha riscosso grandissimo successo anche grazie ai numerosi partner che includono addirittura aziende del calibro di Amazon. Si sarebbe trattato dell’acquisizione più costosa mai messa a segno da Google, con una spesa quasi doppia rispetto all’acquisto di Motorola nel 2012.

Wiz, tuttavia, ha incredibilmente rifiutato i 23 miliardi di dollari proposti da Google per l’acquisizione, con la conferma arrivata direttamente da un memo interno inviato ai dipendenti della compagnia di cybersicurezza. “Dire no ad un’offerta simile è molto difficile“, ha dichiarato il co-fondatore Assaf Rappaport, che ha spiegato la strategia futura che si concentrerà sul guadagnare almeno 1 miliardo all’anno tramite il mercato azionario.

Crediti: Canva

Google, però, sembra non essersi ancora arresa: il Wall Street Journal, infatti, suggerisce che la compagnia di Mountain View sia intenzionata ad alzare l’offerta a 30 miliardi di dollari per di riuscire a portare a casa l’acquisizione di Wiz. Si tratterebbe nuovamente della cifra più alta mai spesa da Big G, anche se c’è da fare i conti con un’amministrazione che sembra non aver alcuna intenzione di vendere.

Ultimo aggiornamento: 18 marzo

