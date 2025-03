GEEKOM GT1 Mega è il mini PC più potente: Intel Core U9, 32 GB/2 TB e quasi 200€ di sconto

Il tuo nuovo PC salvaspazio ma in grado di offrire la massima potenza è GEEKOM GT1 Mega: si tratta di una soluzione dal design compatto e leggero, tuttavia è bene non fermarsi alle apparenze. Nonostante il look minimale e la capacità di occupare pochissimo spazio si tratta di un mini PC al alte performance, equipaggiato con un processore Intel di ultima generazione.

GEEKOM GT1 Mega in offerta lampo e con codice sconto: doppio risparmio per il mini PC tutto potenza

Crediti: GEEKOM

Il mini PC GEEKOM GT1 Mega è la scelta perfetta per gli utenti in cerca di un computer compatto ma senza rinunce sotto nessun punto di vista. L’aspetto di GT1 Mega è sobrio e minimale (a dispetto del nome), con una struttura in metallo essenziale; il protagonista assoluto è il comparto tecnico, capeggiato dal processore Intel Core U9-185H (di 14° generazione) accompagnato da ben 32 GB di RAM DDR5-5600 a doppio canale e 2 TB di spazio di archiviazione di tipo SSD. Per le esigenze legate all’AI è presente una NPU integrata. La parte grafica è affidata alla scheda integrata Intel Arc, con tanto di supporto al Ray Tracing e la possibilità di collegare quattro display 4K contemporaneamente (e una risoluzione massima di 8K).

Il terminale è dotato di quattro porte USB-A 3.2 Gen 2, un ingresso mini jack per le cuffie, due porte USB 4.0, due HDMI 2.0, due ingressi Ethernet e altro ancora (compreso uno slot SD). La connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 offrono una velocità superiore ed una maggiore stabilità, mentre il sistema di raffreddamento IceBlast 2.0 con ventola attiva consente di mantenere sempre la temperatura adatta.

Crediti: GEEKOM

Il mini PC di ultima generazione GEEKOM GT1 Mega è in offerta nello store ufficiale: il terminale è in flash sale e riscattando il codice sconto esclusivo “gizchGT1” il prezzo scende a 969€ (ovviamente con spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello shop)! È possibile anche acquistarlo da Amazon con spedizione Prime: in questo caso il prezzo è di 976,6€ riscattando il coupon “gizchGT1“, con un buono del 15% (attivo fino al 24 marzo). Dopo questa data è possibile utilizzare il codice “VUAJSFMY“, che permette di ottenere un risparmio del 5%. Insomma, l’occasione più ghiotta è sicuramente quella disponibile in questo momento sia dal sito ufficiale che da Amazon! Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con GEEKOM.

