Gamesir G8 Plus: il controller per smartphone, tablet (e non solo), a meno di 60€ su Banggood

Se sei appassionato di gaming, non potrai fare a meno di un controller ergonomico e con compatibilità multipiattaforma che ti permetta di ottimizzare le tue sessioni di gioco. Oggi Banggood ci propone un’offerta imperdibile, grazie ad un coupon per Gamesir G8 Plus.

GameSir G8 Plus: il tuo alleato perfetto per il gaming, in offerta su Banggood

Crediti: GameSir

Il controller GameSir G8 Plus è in offerta a soli 53,53€ su Banggood, grazie al coupon “BG345e1a” da riscattare in fase di check-out. Il Joypad è la soluzione adatta per innalzare il livello di esperienza delle tue sessioni di gioco ma anche per migliorare il comfort, grazie alla sua forma ergonomica e alla predisposizione dei comandi. È multipiattaforma, pertanto è anche molto versatile. Puoi collegarlo praticamente a qualunque dispositivo che supporti il Bluetooth 5.0: persino Steam Deck e Nintendo Switch. Per chi è in cerca di più reattività, in alternativa, lo può connettere via USB-C (tramite dongle è possibile collegarlo anche al PC).

Crediti: GameSir

GameSir G8 Plus è dotato di dual-motor asimmetrici che consentono di migliorare il feedback tattile e quindi di avere un’esperienza di gioco più immersiva; levette di rilevamento ad effetto Hall che consentono di limitare il fenomeno del drifting; giroscopio a 6 assi e una batteria integrata e ricaribile tramite USB-C che consente un’ottima autonomia di gioco. Supporta, in termini di dimensioni: smartphone, foldable, tablet e dispositivi fino a 120/215mm.

