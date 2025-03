Festa delle Offerte di Primavera 2025: date ufficiali, store, offerte e come risparmiare!

Con l’arrivo della stagione dei fiori, è finalmente arrivato il tempo delle belle giornata, delle gite fuori porta, dei picnic all’aperto e ovviamente della Festa delle Offerte di Primavera! Anche quest’anno, infatti, l’inizio del periodo primaverile coincide con una nuova ondata di promozioni, offerte e sconti da parte di tantissimi store online e offline, quindi abbiamo pensato per voi una guida all’acquisto con tutte le indicazioni su date, iniziative e ovviamente consigli su cosa comprare.

Festa delle Offerte di Primavera 2025: tutto quello che c’è da sapere

Crediti: Amazon

Come accaduto spesso negli ultimi anni, a dare il via alle celebrazioni è Amazon che con la sua Festa delle Offerte di Primavera 2025 propone migliaia e migliaia di prodotti in sconto su centinaia diverse con cui, ovviamente, gli abbonati ad Amazon Prime possono usufruire di spedizioni rapide e gratuite. Proprio come accade con il Prime Day e la Festa delle Offerte Prime, anche questa promozione entra di diritto tra gli eventi dedicati allo shopping più importanti dell’anno.

Ogni anno Amazon continua ad allungare questa attesissima promozione e nel 2025 la Festa delle Offerte di Primavera durerà ben 6 giorni, dal 25 al 31 marzo. L’evento, come da tradizione, inizierà alla mezzanotte del primo giorno per chiudersi poi alle ore 23:59 dell’ultimo giorno. Per sfruttare al meglio la promozione ed risparmiare anche sulle spese di spedizione, è possibile beneficiare di 30 giorni di prova gratuita Amazon Prime iscrivendosi tramite la pagina dedicata!

Categorie in sconto

Amazon è sempre imbattibile nelle sue promozioni ed anche questa volta ha deciso di non risparmiarsi: gli sconti, infatti, coinvolgono un’ampia gamma di categorie, senza alcuna restrizione. Dagli appassionati di tecnologia agli amanti della moda, fino a chi cerca prodotti per la casa e l’arredamento, ce n’è per tutti i gusti, con tanto di brand e marchi blasonati che partecipano alla promozione. Un’occasione imperdibile per trovare ciò che si desidera a prezzi vantaggiosi!

Amazon Seconda Mano

Nel corso degli anni Amazon ha rinnovato la sua sezione dedicata ai prodotti usati garantiti, precedentemente nota come Warehouse e ora chiamata Seconda Mano. Qui è possibile trovare articoli restituiti ma perfettamente funzionanti, proposti a prezzi scontati anziché essere scartati. Ogni prodotto riporta chiaramente le sue condizioni, inclusi eventuali difetti o accessori mancanti. Data la disponibilità limitata, conviene agire rapidamente, soprattutto perché molti articoli sono in condizioni eccellenti e a prezzi davvero vantaggiosi. Inoltre, è sempre prevista la possibilità di reso.

Il classico EXTRA SCONTO del 20% è già attivo anche per la Festa delle Offerte di Primavera 2025, quindi è possibile risparmiare fin da subito sui prodotti Amazon Seconda Mano.

Come seguire in tempo reale gli sconti della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon 2025

Per seguire le offerte del nuovo evento di Amazon è semplicissimo: basta iscriverti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web! Qui trovi tutte le migliori occasioni presenti durante il periodo promozionale. Inoltre dai un’occhiata alla pagina dedicata all’evento Festa delle Offerte di Primavera di Amazon per scoprire tutti i dettagli e le varie iniziative attive!

Cosa comprare per la Festa delle Offerte di Primavera 2025

Se non sai cosa comprare durante la Festa delle Offerte di Primavera puoi sempre dare un’occhiata alle nostre guide all’acquisto: si tratta di un buon punto di partenza visto che sono aggiornate con cadenza mensile con i migliori prodotti da acquistare (tra novità e soluzioni sempre attuali).

Festa delle Offerte di Primavera 2025: tutti gli store e i brand che partecipano

Se spesso è Amazon ad aprire le feste, tutti gli altri store online e offline non si fanno di certo attendere. Qui sotto, infatti, trovate una lista completa di tutti gli store e i brand che partecipano con promozione ad-hoc e tantissimi sconti che vi faranno risparmiare sull’acquisto dei vostri prodotti preferiti.

AliExpress – 15esimo Anniversario (dal 17 al 26 marzo)

