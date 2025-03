Ultimo giorno di sconti sui robot ECOVACS: la Festa delle Offerte di Primavera Amazon sta per finire

Ormai è diventata una tradizione: il primo grande periodo promozionale di Amazon è la Festa delle Offerte di Primavera, con una sfilza di sconti su tantissimi prodotti differenti (tech e non). Anche quest’anno è arrivata l’iniziativa dell’e-commerce ma dopo vari giorni di sconti pazzi ci stiamo avvicinando alla fine. Questa è l’ultima occasione per approfittare delle offerte ECOVACS, con ribassi anche fino al 50%: le promozioni sono imperdibili e ti permettono di mettere le mani sul meglio della tecnologia per le pulizie smart, a prezzi super convenienti!

Festa delle Offerte di Primavera Amazon: approfitta dell’ultimo giorno di sconti e risparmi fino al 50% sui robot ECOVACS

Crediti: ECOVACS

La Festa delle Offerte di Primavera Amazon termina il 31 marzo: quindi potrete approfittare delle promo ECOVACS solo per la giornata di lunedì, ovviamente con i vantaggi della spedizione Prime. I robot aspirapolvere sono ormai diventati parte della quotidianità di tantissimi utenti; sono preziosi alleati che ci aiutano nelle pulizie di casa e grazie al loro apporto guadagniamo tempo libero da dedicare al relax (che ormai è diventato quasi un lusso) o ad altro.

La vita è frenetica e abbiamo sempre tanto da fare, ma la cura della casa è un’attività che non può passare in secondo piano: ed è qui che entrano in gioco i robot aspirapolvere ECOVACS. Dotati delle tecnologie più recenti, un design elegante e funzionalità intelligenti, permettono di gestire le pulizie in modo dinamico. I robottini spazzano e lavano i pavimenti e funzionano in modo autonomo,: grazie alle basi di svuotamento e di auto-pulizia l’intervento dell’utente è ridotto al minimo.

Se stati cercando un modello premium senza compromessi, allora la scelta è semplice: ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI (in promo a 1.169€) offre un’esperienza di pulizia senza precedenti e tante funzionalità avanzate. La tecnologia OZMO ROLLER con sistema di lavaggio automatico istantaneo è in grado di strofinare e rimuovere dal pavimento con efficacia anche le macchie più ostinate; la potenza di aspirazione di 18.000 PA non lascia spazio ai residui e rende il pavimento lindo ad ogni passaggio; la spazzola ZeroTangle 2.0 è la soluzione definitiva contro i capelli e i peli dei nostri amici a quattro zampe. La tecnologia AIVI 3D 3.0 Omni-Approach consente il riconoscimento intelligente degli oggetti: in questo modo il robottino può evitare gli ostacoli con previsione, rilevando cambiamenti improvvisi (come persone o animali in movimento) e reagendo con celerità.

ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 18000Pa, Tecnologia di Lavaggio Automatico Istantaneo OZMO ROLLER, Pulizia con acqua calda... 1.299,00€ 1.169,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 28/03/2025 12:55

Crediti: ECOVACS

DEEBOT X5 OMNI è la soluzione “di mezzo”: il prezzo è di 599€ per la versione bianca e 649€ per quella nera, ma non fatevi ingannare del maggiore risparmio. Anche in questo caso siamo alla prese con un robot aspirapolvere potente e ricco di funzionalità top, in grado di offrire una pulizia impeccabile. La caratteristica più importante è il suo innovativo design, che gli consente di pulire con precisione ogni angolo della casa grazie al suo corpo ultrasottile e stretto. Il lavaggio adattivo dei bordi TruEdge, la tecnologia ZeroTangle, il sistema di lavaggio intelligente (che rileva le aree più sporche ed effettua direttamente una passata extra): insomma, un aiuto enorme nella cura dei pavimenti!

ECOVACS DEEBOT X5 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Stazione All-in-One, 12800Pa, Anti-grovigli, TruEdge Taglio Adattivo Bordi, Lavaggio Mocio ad... 699,00€ 599,00€ Compra Ora Amazon.it ECOVACS DEEBOT X5 OMNI BLACK Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Stazione All-in-One,12800Pa, Anti-grovigli, TruEdge Taglio Adattivo Bordi, Lavaggio Moccio... 699,00€ 649,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 28/03/2025 12:55

Crediti: ECOVACS

DEEBOT N20 PRO PLUS è il modello più economico, in promozione a 299€: il risparmio è assicurato e senza il bisogno di rinunciare a caratteristiche di punta. Il robot ha una potenza di aspirazione di 8.000 PA, un sistema di lavaggio con vibrazioni ad alta frequenza, una spazzola anti-groviglio ed un’innovativa base di ricarica e auto-pulizia con tecnologia PureCyclone (che rende ancora più efficiente e duraturo il motore ed il filtro della stazione).

ECOVACS N20 PRO Plus Robot Lavapavimenti e Aspirapolvere, 8000 Pa, Pulizia Senza Sforzo per 45 Giorni, Spazzola Antigroviglio, Durata 300 min, Arrampicata da... 349,00€ 299,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 28/03/2025 12:55

Per scoprire tutte le offerte ECOVACS basta dare un’occhiata alla pagina degli sconti su Amazon: la Festa delle Offerte di Primavera durerà fino al termine della giornata del 31 marzo, quindi approfittatene ora in modo da non perdere l’occasione di passare ad un robot aspirapolvere dalle prestazioni stellati ma ad un prezzo super!

Contenuto realizzato in collaborazione con ECOVACS.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

