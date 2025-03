Ritorno al futuro per Facebook: la nuova sezione amici riporta il social alle origini

Nel lontano 2004, anno di lancio di Facebook, l’esperienza d’uso del social network era completamente diversa da quella che conosciamo oggi. L’intero utilizzo di Facebook era riservato unicamente alle comunicazioni con amici e conoscenti e sembra proprio che Meta abbia deciso di provare a riproporre quel tipo di esperienza con una nuova funzionalità.

Facebook torna alle origini con una sezione priva di algoritmo dedicata agli amici

Crediti: Facebook

La compagnia guidata da Mark Zuckerberg ha annunciato oggi l’arrivo di una nuova tab “Amici” sul sito e nell’app ufficiale di Facebook, dove verrà riproposta l’esperienza d’uso originale del social network. I contenuti che popoleranno questa sezione, infatti, saranno unicamente legati ad amici e conoscenti, e privi di qualsivoglia algoritmo. Per abilitare questa sezione bisognerà seguire alcuni passaggi:

Fate click sull’immagine del profilo nella Home

Recatevi in “Impostazioni & Privacy > Impostazioni > Barra delle tab”

Scegliete l’opzione “Personalizza”, quindi scegliete “Amici” e fissatela sulla barra

Questa funzionalità è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada, ma nelle prossime settimane dovrebbe arrivare anche in Europa e di conseguenza in Italia.

