ECOVACS presenta DEEBOT T50 PRO OMNI: potenza, design e innovazione in un solo robot

È tempo di annunci in casa ECOVACS, con un nuovo robot aspirapolvere premium dotato di caratteristiche da primo della classe e funzionalità innovative. DEEBOT T50 PRO OMNI arriva in Italia insieme alle versioni OMNI standard e MAX PRO OMNI, e ovviamente non può mancare un’offerta lancio ghiotta per tutti i modelli della serie.

DEEBOT T50 OMNI, T50 PRO OMNI e T50 MAX PRO OMNI ufficiali in Italia: tutte le novità dei nuovi robot aspirapolvere premium di ECOVACS

La nuova gamma di robot aspirapolvere ti permette di pulire casa senza fatica grazie ad una serie di caratteristiche al top. DEEBOT T50 OMNI è il robottino più sottile e potente del brand e combina tecnologia di pulizia d’avanguardia ad un design minimale e stiloso. I modelli della serie sono dotati di un’altezza di soli 81 mm e sono in grado di infilarsi agilmente sotto letti, divani e mobili bassi, per una pulizia profonda e completa. La potenza di aspirazione di ben 15.000 PA permette di rimuovere polvere, sporco e peli di animali con un singolo passaggio.

La tecnologia TruEdge 2.0 garantisce una pulizia a tutto tondo, anche nei punti più difficili: la spazzola laterale dinamica e il mocio che si estende fino a un millimetro dai margini consentono di pulire in profondità lungo i bordi. Il sistema di navigazione basato su dToF-LiDAR e intelligenza artificiale permettono spostamenti precisi per tutta la casa, anche negli spazi ristretti e poco illuminati; inoltre il modello PRO OMNI è dotato di tecnologia AIVI 3D 3.0 OMNI, in grado di riconoscere gli ostacoli in tempo reale in modo rapido ed intuitivo.

La spazzola ZeroTangle 2.0 di DEEBOT T50 PRO OMNI è caratterizzata da un design a tripla V, pensato appositamente per evitare i fastidiosi grovigli di capelli e peli. In questo modo il robot pulisce senza il minimo ostacolo e la manutenzione viene ridotta al minimo. Ciliegina sulla torta, il trittico di robot arriva con una pratica stazione OMNI All-in-One, che trasforma la pulizia in un processo completamente automatizzato. La base permette di ricaricare il dispositivo, mentre grazie all’auto-svuotamento e all’auto-pulizia, non vi è alcun bisogno di intervenire manualmente. Il robot si svuota da solo e lava anche il mocio con acqua calda a 75°C. Per non farci mancare niente è presente anche un sistema di asciugatura con aria calda a 45°C mentre nella versione PRO OMNI c’è perfino un sistema di dosaggio automatico della soluzione detergente, per un lavaggio sempre ottimale.

Infine, l’assistente vocale YIKO rende le pulizie ancora più smart: basta un semplice comando per attivare il robottino oppure per personalizzare le funzioni in base alle esigenze del momento. Ovviamente il modello di punta della serie è DEEBOT T50 MAX PRO OMNI: il robot è dotato di una potenza di aspirazione di 18.500 PA, un valore impressionante che grazie al motore a 100W e alla tecnologia BLAST (Boosted Large-Airflow Suction Technology), che migliora in modo significativo l’efficienza di pulizia dei tappeti (del 78%). La combinazione tra TruEdge 2.0 e TruEdge 3D rende impeccabile la pulizia: angoli e bordi vengono spazzati con precisione mentre il sistema di navigazione intelligente permette di raggiungere tutti i punti della casa con la massima efficienza.

Il sistema di lavaggio OZMO Turbo 2.0 è una manna dal cielo per la cura delle superfici con due moci rotanti che rimuovono anche le macchie più ostinate. La fotocamera integrata può essere utilizzata anche per videochiamate in tempo reale, in modo da poter osservare l’ambiente in ogni momento e anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Prezzi e disponibilità

I nuovi robot aspirapolvere DEEBOT T50 OMNI e DEEBOT T50 PRO OMNI sono disponibili all’acquisto nello store Amazon di ECOVACS, rispettivamente al prezzo di 799€ e 899€. C’è anche il modello di punta DEEBOT T50 MAX PRO OMNI, al prezzo di 999€. In occasione del lancio tutti i modelli sono in sconto del 10%, fino al 30 marzo. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 15000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, ZeroTangle 2.0, lavaggio con acqua calda... 799,00€ 719,00€ Compra Ora Amazon.it ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 15000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione... Compra Ora Amazon.it ECOVACS DEEBOT T50 MAX PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 18.500Pa, ZeroTangle 2.0, Pulizia Profonda Tappeti, Spazzola Laterale Estendibile e... 999,00€ 899,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 20/03/2025 10:27

