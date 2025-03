Due settimane di grandi sconti con il nuovo coupon eBay per tutti i migliori brand

Il mese di marzo inizia con una nuova promozione eBay dedicata ai grandi brand tech, con un inedito coupon che permetterà a tutti di usufruire di uno sconto extra fino a 75€! Per due settimane, infatti, i prodotti Xiaomi, Ecoflow, Roborock e Blackview saranno in sconto sulla celebre piattaforma di e-commerce, con la possibilità di approfittare di un extra-risparmio grazie al nuovo coupon.

Fino a 75€ di sconto extra con il nuovo coupon eBay

Crediti: eBay

Dal 3 al 16 marzo 2025, gli utenti eBay potranno approfittare del codice sconto “BRAND25” per ottenere uno sconto del 15% su tantissimi prodotti tech di brand come Xiaomi, Ecoflow, Roborock e Blackview. Questo nuovo coupon fornisce uno sconto massimo di 75€ e può essere utilizzato fino a quattro volte per utente

Tra le offerte più interessanti troviamo sicuramente gli smartphone e tablet, Xiaomi, POCO e Redmi, mentre gli appassionati di pulizia della casa potranno approfittare del coupon per acquistare i robot e le aspirapolvere Roborock a prezzi super scontati!

Per tutte le offerte e i dettagli della promozione per il coupon “BRAND25” vi lasciamo alla pagina ufficiale di eBay, dove troverete anche una selezione di prodotti a cui applicare il codice sconto per massimizzare il risparmio!

