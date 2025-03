Il robot dei tuoi sogni è Dreame X50 Ultra Complete: approfitta della Festa delle Offerte di Primavera!

Con la Festa delle Offerte di Primavera 2025 arrivano tantissime occasioni per risparmiare: tra i protagonisti dell’evento non poteva mancare Dreame, con una linea di prodotti variegata in promozione su Amazon. Gli sconti arrivano fino al 30% e ce n’è per tutti i gusti: il robot aspirapolver premium X50 Ultra Complete è una manna dal cielo per gli utenti in cerca di un alleato nelle pulizie di casa, mentre l’asciugacapelli compatto Dreame Pocket è dotato di dimensioni contenute ma offre performance di alto livello. Ecco tutte le occasioni più allettanti su Amazon in occasione dei saldi di primavera!

Dreame X50 Ultra Complete e non solo: ecco le occasioni più allettanti per la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon

Crediti: Dreame

Con l’arrivo degli sconti per la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon ecco fare capolino Dreame X50 Ultra Complete: si tratta di un robot aspirapolvere top di gamma, caratterizzato da funzionalità avanzate ed un look elegante e stiloso. La doppia spazzola anti-groviglio HyperStream è una manna dal cielo contro peli e capelli mentre la tecnologia Dual Frex Arm (con mop che si estendono) permette di pulire a fondo gli angoli più difficili e i bordi delle stanze. Il sistema ProLeap consente al robottino di salire piccoli dislivelli (fino a 6 cm), rendendo accessibili molte aree escluse alla maggior parte dei dispositivi della categoria.

L10s Ultra Gen 2 – Crediti: Dreame H14 Pro – Crediti: Dreame Pocket – Crediti: Dreame A1 Pro – Crediti: Dreame

La potenza di aspirazione di ben 20.000 PA offre risultati impeccabili mentre la mappatura intelligente a 360° (tramite sensore DToF retraibile) permette pianificare con precisione gli spostamenti ed evitare gli ostacoli in tempo reale. Il robot è accompagnato da una stazione di ricarica e auto-pulizia: questa consente il lavaggio dei moci con acqua calda (e l’asciugatura con aria calda) mentre le due lampade UV integrate (una posizionata proprio sui moci ed una sul contenitore della polvere) eliminano i batteri a fondo.

Le offerte su Amazon continuano con il robot aspirapolvere Dreame L10s Ultra Gen 2, altra soluzione premium ma con alcuni compromessi che permettono un prezzo accessibile. Ovviamente non mancano alcune delle migliori tecnologie del brand: il robottino ha una potenza di aspirazione da 10.000 PA, è dotato di moci estensibili MopExtend RoboSwing ed utilizza i sistemi Pathfinder e 3DAdapt per la mappatura degli ambienti e il rilevamento degli ostacoli (entrambi ad alta precisione). La stazione base è completamente automatica e permette sia la ricarica del robot che l’auto-svuotamento e il riempimento dell’acqua pulita.

Con Dreame H14 Pro cambiamo genere: in questo caso abbiamo a che fare con una lavapavimenti Wet & Dry, quindi adatta sia allo sporco umido che secco. Il design piatto a 180° consente di raggiungere anche i punti più difficili (come sotto mobili, letti e divani) mentre la potenza di aspirazione da 18.000 PA garantisce la massima igiene ad ogni passaggio. C’è anche una base con sistema di lavaggio della spazzola con acqua calda a 60°C, con tanto di asciugatura tramite aria calda (a 60°C).

L’asciugacapelli ad alta velocità Dreame Pocket è un prezioso alleato: portatile, professionale e potente, si tratta di una soluzione che utilizza gli ioni negativi per preservare la salute dei capelli. Il corpo pieghevole lo rende facile da riporre (o da portare con sé, magari in viaggio), complice anche un peso di appena 300 grammi. Nonostante il motore da 110.000 giri al minuto è dotato di funzionamento silenzioso; inoltre sono presenti delle bocchette aggiuntive (una per i riccioli voluminosi e l’altra con effetto anti-crespo).

Infine chiude la nostra panoramica Dreame A1 Pro, il robot tagliaerba per la cura del tuo giardino. Dotato di potenti ruote fuoristrada ed un sistema di rilevamento 3D LiDAR degli ambienti e degli ostacoli (con tanto di riconoscimento degli animali), il robottino è in grado di coprire fino a 2.000 m2 con la massima precisione. L’altezza di taglio è regolabile ed è possibile falciare in modo impeccabile ed ordinato anche i bordi del giardino.

