Dopo il lancio dei modelli standard la compagnia cinese ha presentato anche due versioni Pro per completare la linea di portatili di quest’anno. Scopri dove comprare Redmi Book 14 Pro e 16 Pro (2025): eleganti, sottili e dotati di specifiche al top con processori Intel Core Ultra 7 e Ultra 5.

Redmi Book 14 Pro e 16 Pro (2025): dove comprare i nuovi portatili premium di Xiaomi

I nuovi portatili Xiaomi sono disponibili all’acquisto tramite store di terze parti (in questo caso Tradingshenzhen): ricordiamo che il terminali sono stati lanciati solo in Cina e quindi si tratta di versioni cinesi. Tuttavia è possibile installare in autonomia la lingua italiana oppure selezionare il pacchetto desiderato in fase di acquisto. Tutte le versioni arrivano con un adattatore con presa EU; ed ora bando alle ciance, ecco dove comprare Redmi Book 14 Pro e 16 Pro 2025!

Redmi Book 14 Pro 2025 – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 312,04 x 200 x 15,9 mm per 1,45 kg

display LCD da 14″ 2.8K (2.880 x 1.800 pixel) in 16:10, con refresh rate a 120 Hz , 100% sRGB, 500 nit, Dolby Vision, DC Dimming

(2.880 x 1.800 pixel) in 16:10, con refresh rate a , 100% sRGB, 500 nit, Dolby Vision, DC Dimming Lettore d’impronte digitali nel tasto di accensione

Raffreddamento con doppia ventola e doppio tubo di dissipazione

processore Intel Core Ultra 7 255H / Ultra 5 225H

/ CPU 16-core fino a 4,4 GHz (5,1 GHz Turbo) / 14-core fino a 4,3 GHz (4,9 GHz Turbo)

GPU Intel Arc Graphics

16/32 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 1 TB di storage SSD

di storage SSD batteria 80 Wh con ricarica da 100W (adattatore GaN in confezione)

con ricarica da (adattatore GaN in confezione) fotocamera Full HD (1080p)

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-A 3.2 Gen 1 (2x), USB-C (1x), Thunderbolt 4 (1x), HDMI 2.1 (1x), mini-jack 3,5 mm (1x)

tastiera full-size retroilluminata

touchpad da 126 x 82,4 mm

Speaker stereo 2 x 2W, Dolby Atmos

Windows 11

Redmi Book 16 Pro 2025 – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 354,98 x 247,95 x 15,9 mm per 1,88 kg

display LCD da 16″ 3.1K (3.072 x 1.920 pixel) in 16:10, con refresh rate a 165 Hz , 100% sRGB, 500 nit, Dolby Vision, DC Dimming

(3.072 x 1.920 pixel) in 16:10, con refresh rate a , 100% sRGB, 500 nit, Dolby Vision, DC Dimming Lettore d’impronte digitali nel tasto di accensione

Raffreddamento con doppia ventola e triplo tubo di dissipazione

processore Intel Core Ultra 7 255H / Ultra 5 225H

/ CPU 16-core fino a 4,4 GHz (5,1 GHz Turbo) / 14-core fino a 4,3 GHz (4,9 GHz Turbo)

GPU Intel Arc Graphics

32 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 1 TB di storage SSD

di storage SSD batteria 99 Wh con ricarica da 140W (adattatore GaN in confezione)

con ricarica da (adattatore GaN in confezione) fotocamera Full HD (1080p)

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-A 3.2 Gen 1 (2x), USB-C (1x), Thunderbolt 4 (1x), HDMI 2.1 (1x), mini-jack 3,5 mm (1x)

tastiera full-size retroilluminata

touchpad da 150 x 95 mm

Speaker stereo 2 x 2W, Dolby Atmos

Windows 11

