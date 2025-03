Dove comprare Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro

La nuova generazione di flagship Xiaomi è arrivata ma insieme alla serie 15 la casa cinese ha rimpolpato l’interno ecosistema di prodotti, con tante aggiunte. Non potevano mancare due nuovi tablet Android, ovviamente sempre con uno stile elegante e performance più che soddisfacenti: scopri dove comprare Xiaomi Pad 7 Pro, per la prima volta disponibili entrambi in Italia!

Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro: dove comprare i nuovi tablet premium della casa cinese

Crediti: Xiaomi

I nuovi tablet di Xiaomi sono identici a livello di design e si distinguono solo per alcune caratteristiche: il modello basso si mantiene sulla fascia media mentre il fratello maggiore Pro sale di livello sia per il comparto tecnico (Snapdragon 8s Gen 3) che per quanto riguarda fotocamere (50 MP) e ricarica rapida (67W). Curiosi di mettere le mani sui nuovi dispositivi? Allora ecco dove comprare Xiaomi Pad 7 Pro! Voglia di Xiaomi 15? Niente paura, perché anche il nuovo top di gamma è già acquistabile!

In basso trovi il link all’acquisto e – se disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Store ufficiale | Versione Global ITALIA

GizTop

Domande frequenti su Xiaomi Pad 7 Pro Versione cinese

Xiaomi Pad 7 Pro Versione cinese è in Italiano? Il tablet è dotato di software China, disponibile in cinese e inglese. Xiaomi Pad 7 Pro Versione cinese ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente a bordo dei tablet sia il Play Store che i vari servizi di Google. Xiaomi Pad 7 Pro Versione cinese supporta gli aggiornamenti? Sì, il tablet supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da Xiaomi Pad 7 Pro Versione cinese? La lista delle reti supportate è disponibile nella pagina d’acquisto del dispositivo desiderato.

Xiaomi Pad 7/7 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni di 251.22 x 173.42 x 6.18 mm per un peso di 500 grammi

Raffreddamento passivo

Display LCD da 11,2″ 3.2K (3.200 x 2.136 pixel) con refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 800 nit di luminosità, profondità colore a 12 bit e 345 PPI

(3.200 x 2.136 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 800 nit di luminosità, profondità colore a 12 bit e 345 PPI SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, TMSC 4nm (Pad 7) Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, TMSC 4nm (Pad 7 Pro)

CPU octa-core 1 x 2,8 GHz Cortex-X4 + 4 x 2,6 GHz Cortex-A720 + 3 x 1,9 GHz Cortex-A520 (Pad 7) octa-core 1 x 3,0 GHz Cortex-X4 + 4 x 2,8 GHz Cortex-A720 + 3 x 2,0 GHz Cortex-A520 (Pad 7 Pro)

GPU Adreno 732 (Pad 7) Adreno 735 (Pad 7 Pro)

8 GB , 12 GB (solo 7 Pro) di RAM LPDDR5X

, (solo 7 Pro) di RAM LPDDR5X 128/256 GB , 512 GB (solo 7 Pro) di storage UFS 4.0

, (solo 7 Pro) di storage UFS 4.0 Batteria 8.850 mAh con ricarica da 45W 8.850 mAh con ricarica da 67W

Supporto Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 (solo 7 Pro), Bluetooth 5.4, USB-C

Fotocamera 13 MP f/2.2 con PDAF 50 MP f/1.8 con PDAF

Selfie camera 8 MP f/2.28 32 MP f/2.2

Software Android 15 con Xiaomi HyperOS 2

