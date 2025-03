DeepSeek R2 sta arrivando: ecco la possibile data di lancio

L’arrivo di DeepSeek R1 ha travolto il mondo dell’intelligence artificiale occidentale come un uragano, costringendo tutte le più grandi aziende di AI a correre ai ripari e a rilasciare nuovi modelli che potessero essere all’altezza della competizione. L’azienda cinese, tuttavia, sembra non essere ancora sazia ed avrebbe in programma il lancio di DeepSeek R2 in tempi davvero molto brevi.

DeepSeek R2 sarà migliore nel coding, nel ragionamento e ancora più economico

Crediti: DeepSeek

Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, DeepSeek avrebbe programmato il lancio del modello R2 per l’inizio della prossima settimana, mettendo nel mirino i nuovi modelli aggiornati di OpenAI e Anthropic. Un primo report, infatti, riporta che DeepSeek R2 sarà migliore nella scrittura del codice, potrà ragionare in lingue diverse e sarà ancora più preciso. Tutto questo, ovviamente, ad un prezzo ancora più economico rispetto al passato.

Il lancio sembrerebbe essere previsto per il prossimo 17 marzo: una data che potrebbe diventare un vero incubo per OpenAI e Anthropic che potrebbero essere costretti nuovamente ad inseguire il modello cinese lanciando in fretta e furia nuovi aggiornamenti e nuovi prezzi per le proprie AI. Riuscirà DeepSeek a replicare il successo di R1? Lo scopriremo davvero a breve.

