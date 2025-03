I nuovi robot top di gamma del brand sono Roborock Saros 10 e Roborock Saros 10R, due soluzioni che hanno tante cose in comune ma che hanno alcune differenze che li distinguono e che fanno rifermento a differenti tipologie di utenti. Il brand ha voluto dare risposta a diverse esigenze ma senza rinunce.

Confronto Roborock Saros 10 vs Roborock Saros 10R: quale scegliere tra i migliori robot aspirapolvere del 2025

Design e funzionalità in comune

Per quanto riguarda il design, entrambi i robot sono spessi 7,98 cm: si tratta di uno spessore da record, che porta notevoli vantaggi e che li rende particolarmente versatili nel raggiungere i punti più difficili (sotto letti, divani e mobili). Sia Roborock Saros 10 che Saros 10R offrono la tecnologia AdaptLift che gli permette di salire gradini o superare ostacoli con un’altezza fino a 4 cm, una funzionalità situazionale (nella nostra prova non ne abbiamo mai avuto veramente bisogno) ma che è sempre un’aggiunta da non sottovalutare.

Un altro aspetto che i due robot hanno in comune è la spazzola DuoDivide, ossia una spazzola con tecnologia anti-groviglio: è divisa in due sezioni ed evita la formazione di grovigli di capelli e peli di animali, uno dei fastidi più grandi per i robottini in generale. Inoltre quando si vanno a smontare le due sezioni della spazzola è possibile notare quanto il processo di manutenzione sia semplice (grazie ad un sistema di incastro facile da manipolare). Un’altra caratteristica in comune è la spazzola estendibile FlexiArm pensata per raggiungere gli angoli e bordi: si tratta di una spazzola dal design asimmetrico che spinge lo sporco verso il centro del robot senza spargerlo in giro.

Entrambi i robot integrano un serbatoio per l’acqua: quando vanno nella stazione di ricarica, entrambi vengono riforniti di acqua pulita per il lavaggio dei pavimenti. La particolarità è che si tratta di acqua tiepida e non fredda (con l’aggiunta del detergente); questa scioglie lo sporco in modo efficace, garantendo pavimenti sempre lindi.

La tecnologia di ricarica è comune sia per Saros 10 che 10R: per fortuna i due modelli sono dotati del supporto alla ricarica rapida, che impiegherà circa 150 minuti per ricaricare completamente la batteria. Tra le altre caratteristiche in comune c’è la compatibilità con Matter, così come le funzionalità smart e la gestione da remoto tramite l’app di Roborock.

Un’altra chicca che troviamo sia a bordo di Saros 10 che del fratello 10R è la tecnologia VertiBeam, dedicata all’aggiramento degli ostacoli laterali. Questa aggiunta rende più fluido il movimento sul pavimento e rende molto rari quei piccoli incidenti che possono capitare durante la navigazione.

Quali sono le differenze

Sistema di navigazione

Saros 10R

Dopo aver visto tutti i punti in comune è tempo di passare alle differenze effettive tra Roborock Saros 10 e Saros 10R: è proprio qui che è possibile vedere il vero target di riferimento per ciascun modello e subito le intenzioni del brand diventano chiare. Il punto di partenza è il sistema di navigazione, che in entrambi i casi offre capacità eccellenti in termini di spostamento e aggiramento degli ostacoli.

Saros 10R con StarSight Autonomous System 2.0 rappresenta il modello di punta ed offre un sistema 3D ToF : il sensore 3D funziona in combinazione con una telecamera RGB ed grazie alle sue dimensioni compatte integra tutte le funzioni senza la necessità di rotazione meccanica;

rappresenta il modello di punta ed offre un : il sensore 3D funziona in combinazione con una telecamera RGB ed grazie alle sue dimensioni compatte integra tutte le funzioni senza la necessità di rotazione meccanica; Saros 10 con ReactSense presenta invece una torretta LDS retrattile: grazie al sistema meccanico, quando il robot individua una zona più bassa il sensore LDS si abbassa in modo da ridurre lo spessore fino a 7,98 cm e si affida solo al sistema ottico. Il campo visivo di 100° è utile per evitare errori di mappatura quando l’LSD è abbassato. Il sistema funziona in combinazione con una luce strutturata Tri-Laser ed una telecamera RGB.

Come sottolineato nella sezione precedente, entrambi i robot aspirapolvere Saros sono dotati della tecnologia VertiBeam (nonostante i diversi sistemi di navigazione). Inoltre hanno in comune anche la presenza di una telecamera RGB integrata, utile sia per il riconoscimento avanzato degli ostacoli che per effettuare delle vere e proprie “videochiamate” da remoto (un po’ come una telecamera di sicurezza).

Cambia anche il sistema di riconoscimento degli ostacoli: Saros 10 è dotato di tecnologia ReactiveAI 3.0 mentre Saros 10R fa affidamento a tutto tondo sul già citato StarSight Autonomous System 2.0. Il primo utilizza una tripla luce strutturata, la telecamera frontale e il sistema laterale, il tutto potenziato tramite AI. Il secondo, invece, punta sul sistema tridimensionale di mappatura con il supporto della telecamera RGB e i moduli laterali VertiBeam.

Sistema di lavaggio

Ed ora veniamo alla vera differenza importante, quella che vi farà propendere per un modello o per l’altro. Anche se hanno la stessa spazzola DuoDivide, i dure robot hanno due sistemi di lavaggio differenti (come si nota anche nell’immagine in alto). Roborock Saros 10R utilizza un sistema con doppio mop rotante, una soluzione che ormai conosciamo bene: i moci girano ad alta velocità ed esercitano una pressione, in modo da rimuovere a fondo sporco e macchie ostinate. Inoltre uno dei due mop è in grado di estendersi verso l’esterno per pulire lungo i bordi.

Roborock Saros 10 è dotato invece del sistema VibraRise 4.0, cioè con un panno unico che va a sfiorare il pavimento e che vibra con una frequenza di 4.000 volte al minuto, esercitando anche una pressione sul pavimento. Per pulire lungo i bordi è presente un piccolo mop aggiuntivo.

Entrambi i sistemi sono molto buoni ma è qui che è possibile mettere a fuoco il tipo di utenza e le diverse esigenze. Per i pavimenti tradizionali il sistema di lavaggio con doppio mop rotante potrebbe essere più funzionale; d’altro canto, il panno unico del sistema VibraRise 4.0 lascia molti meno aloni e di conseguenza sembra trovare la sua naturale applicazione per i parquet. Ovviamente si tratta di un aspetto che ha un valore soggettivo: i due robot offrono il massimo della tecnologia, ma si applicano a diverse esigenze.

Base di ricarica

Nonostante le funzionalità in comune, a cambiare è anche lo stile della base di ricarica. Quella di Saros 10 misura 409 mm di larghezza, 440 mm di profondità e 470 mm di altezza; i contenitori dell’acqua (pulita/sporca) sono protetti e nascosti da un cassettino. La base di Saros 10R misura 381 mm di larghezza, 475 mm di profondità e 488 mm altezza; in questo caso i contenitori dell’acqua sono esposti.

Anche i cassetti per lo sporco sono diversi: Saros 10 ha un cassetto frontale a scatto (si apre verso il basso) mentre quello del modello 10R va estratto dall’altro (essendo esposto).

Autonomia

In quanto a batteria entrambi i robot offrono una buona autonomia, ma nel caso di Saros 10R si nota un leggero aumento dei consumi (sicuramente dovuto alle tecnologie che utilizza). Per pulire lo stesso identico ambiente, il modello 10R ha consumato circa il 7% in più di batteria rispetto alla versione standard. Per fare un parallelo, per un ambiente di circa 100 m2 abbiamo impiegato circa 90 minuti con Saros 10R e circa 100 minuti con Saros 10, in entrambi i casi con un consumo di poco più del 50% della batteria.

Applicazione

L’applicazione per smartphone di Roborock è ottima e l’abbiamo elogiata davvero tante volte. L’interfaccia grafica è ben curata ed è adatta anche alle persone che si avvicinano per la prima volta al mondo del robot aspirapolvere. Grazie a questa applicazione si possono gestire comodamente da remoto tutte le funzioni relative al lavaggio e alla potenza di aspirazione (come la quantità di acqua e il riconoscimento automatico del livello di sporco delle superfici), si può scegliere di impostare delle zone off-limit per il robot e così via. I due modelli Saros sono dotati dell’assistente intelligente Rocky integrato, che funziona tramite comandi vocali (e senza la necessità di una connessione di rete). A proposito di assistenti vocali, non manca la compatibilità con Google Home e Amazon Alexa.

Prezzo di vendita e considerazioni

Concludiamo con una panoramica dei prezzi e le considerazioni finali: sia Roborock Saros 10 che Saros 10R vengono proposti a 1.499€ ma sono entrambi in sconto a 1.349€ (fino al 2 aprile). Ovviamente è chiaro che abbiamo a che fare con due robot aspirapolvere premium, caratterizzati da un prezzo elevato e non adatto a tutti.

Si tratta di soluzioni pensate per un’utenza che non vuole compromessi e mira al top della categoria: questo vuol dire un’ottima qualità, un’applicazione che funziona perfettamente e due sistemi di lavaggio differenti (uno per i pavimenti classici ed uno che strizza l’occhio ai parquet). Sia Saros 10 che 10R sono degli robottini super e quindi la scelta dell’uno o dell’altro è decisamente soggettiva. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

