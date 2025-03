Partecipa al nuovo contest fotografico e prova a vincere HONOR Magic 7 Pro!

Siamo ad un passo dalla primavera, la stagione del risveglio della natura e del bel tempo (finalmente, è sempre un gradito ritorno). Insomma, il momento perfetto per mettersi alla prova e partecipare al nuovo contest fotografico di HONOR: in palio il nuovissimo top di gamma Magic 7 Pro, il Camera Phone per eccellenza!

HONOR Magic 7 Pro in palio con il nuovo contest fotografico: come partecipare al nuovo evento

Il nuovo evento di HONOR prende il nome di Beyond the Visible e c’è un motivo ben preciso, sicuramente condiviso da tutti gli appassionati di fotografia. Nella sfida di questo mese, il brand mette i fan alle prese con il mondo dei dettagli: il contest fotografico invita gli utenti ad esplorare lo straordinario nell’ordinario, scoprendo e catturando i dettagli nascosti che speso sfuggono agli occhi distratti. Ancora una volta la magia della fotografia permette di raccontare storie profonde ed inaspettate, con un’immagine in grado di trasmettere emozioni profonde.

È questo lo scopo del contest fotografico lanciato da HONOR: catturare dettagli inaspettati. Una mission che si esprime alla perfezione con la tecnologia all’avanguardia a bordo del top di gamma HONOR Magic 7 Pro, l’ultimo Camera Phone della compagnia cinese. Il flagship migliora l’esperienza fotografica grazie a funzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale; come nel caso di AI Super Zoom, in grado di catturare dettagli nascosti proprio grazie alla precisione dello zoom avanzato.

HONOR celebra con i proprio appassionati l’arte dell’osservazione, invitando i partecipanti a trasformare ogni dettaglio in una storia da scoprire. In palio per il primo classificato c’è proprio il nuovissimo flagship HONOR Magic 7 Pro! Ecco come fare per partecipare al contest:

per prima cosa iscriviti a HONOR Club, ai gruppi ufficiali su Facebook e Telegram e segui tutti i canali social del brand;

fino al 31 marzo realizza le tue foto con un qualsiasi dispositivo e condividile su Instagram o Facebook (senza alcun limite) taggando @honor_italia e usando gli hashtag #HONORMagic7Pro #ThatsMagic #HONORMagic7Series #HONORALPHA #HONORAI

e usando gli hashtag infine invia il link della tua foto preferita all’indirizzo honorambassador@gmail.com

La foto più bella riceverà il nuovo top di gamma! Hai tempo fino al 31 marzo per partecipare al contest fotografico, quindi comincia a darci dentro con la creatività. Per tutti i dettagli e per leggere il regolamento ufficiale dai un’occhiata alla pagina presente su HONOR Club.

