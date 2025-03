Maggiore libertà per Gemini: adesso può essere usato anche senza account Google

Fin dal lancio di Bard, divenuto poi Gemini, per utilizzare l’AI di Google è sempre stata necessaria la registrazione di un account oppure il login con uno già esistente. Per favorire una maggiore usabilità per chi non ama dover creare nuove credenziali, la compagnia di Big G ha deciso di rendere accessibile l’intelligenza artificiale anche senza account, in modo del tutto gratuito.

A partire da oggi, visitando il sito ufficiale di Google Gemini non sarà più necessario registrare un account oppure effettuare il login per interagire con l’intelligenza artificiale. Gli utenti, quindi, potranno chattare liberamente con l’AI anche quando viene utilizzata la modalità Incognito, senza che le conversazioni vengano salvate in alcun modo.

Alcune funzionalità, tuttavia, sono limitate: per sfruttare i modelli più potente, caricare file ed avere accesso alla cronologia è comunque necessario effettuare il login con il proprio account Google. La nuova versione senza registrazione è attualmente in fase di rollout e potrebbe non essere disponibile per tutti fin da subito.

