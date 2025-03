Xiaomi 15 e 15 Ultra già al minimo storico su Amazon con coupon e sconto al check-out!

Nonostante siano arrivati sul mercato da pochissimi giorni, per chi era desideroso di acquistare un nuovo Xiaomi 15 o Xiaomi 15 Ultra risparmiando ci sono subito ottime notizie. Su Amazon, infatti, grazie ad un nuovo coupon ed ad uno sconto extra applicato direttamente al check-out è possibile risparmiare immediatamente 200€ e portare a casa anche dei fantastici omaggi.

Risparmia subito su Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Ultra con coupon e sconto al check-out

Crediti: Xiaomi

Per festeggiare il lancio dei due nuovi flagship, Xiaomi ha proposto su Amazon dei prezzi davvero imperdibili: grazie alla combinazione di coupon e sconto extra al check-out è possibile portare a casa Xiaomi 15 al prezzo di 799.90€ (invece di 999€) con il codice sconto “XIAOMI100“, ottenendo anche uno Xiaomi Watch S4 in omaggio!

Ben più ricco, invece, il bundle per Xiaomi 15 Ultra che al prezzo di 1.299.90€ (invece di 1.499€),con il codice sconto “XIAOMI100” permette di portare a casa il camera phone della compagnia cinese accompagnato dal Photography Kit e Xiaomi Watch S4.

In entrambi i casi, lo sconto al check-out permette di usufruire automaticamente di uno sconto di 100€ che viene applicato automaticamente: non dovrete far altro, quindi, che aggiungere al carrello il vostro smartphone preferito e proseguire con l’ordine!

