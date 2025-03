Xiaomi 15 è da prendere ora: 200€ di sconto e Watch S4 in regalo, solo per il fine settimana

L’ultimo top di gamma del brand cinese è arrivato in Italia insieme al fratello maggiore 15 Ultra ed è già protagonista di alcune occasioni particolarmente ghiotte. Scopri come mettere le mani su Xiaomi 15 con il massimo risparmio: il flagship del momento scende di prezzo nello store ufficiale e c’è anche un omaggio da non sottovalutare!

Codice sconto Xiaomi 15: scopri le migliori occasioni per risparmiare sul nuovo top di gamma

Crediti: Xiaomi

L’occasione del momento arriva dallo store ufficiale: Xiaomi 15 riceve ben 200€ di sconto con il codice “XM15WEEKEND“ e c’è anche Watch S4 in regalo. La spedizione arriva dall’Italia ed è gratuita: si tratta di una promozione limitata, valida fino a domenica 30 marzo, quindi affrettati! Ecco le specifiche:

dimensioni e peso – 152,3 x 71,2 x 8,08/8,48 mm per 191/192 grammi

certificazione IP68

display piatto TCL C8 OLED LTPO a 12 bit da 6,36″ 1.5K+ (2.670 x 1.200 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Xiaomi Shield Glass, campionamento del tocco a 300 Hz, PWM Dimming e luminosità di picco fino a 3.200 nit

C8 a da (2.670 x 1.200 pixel), refresh rate a , protezione Xiaomi Shield Glass, campionamento del tocco a 300 Hz, PWM Dimming e luminosità di picco fino a 3.200 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria 5.240 mAh con ricarica da 90W e wireless da 50W

con ricarica da e da 50W fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.62-2.2-2.0) con Light Fusion 900 , ottiche Leica , OIS, auto-focus laser, ultra-grandangolare Samsung JN1 (115°), teleobiettivo Samsung JN5 con zoom ottico 5X e macro + Xiaomi AISP 2.0

(f/1.62-2.2-2.0) con , ottiche , OIS, auto-focus laser, ultra-grandangolare Samsung JN1 (115°), Samsung JN5 con zoom ottico 5X e macro + Xiaomi AISP 2.0 selfie camera da 32 MP (f/2.0)

(f/2.0) Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Android 15 sotto forma di HyperOS 2

Il nuovo Xiaomi 15 ha debuttato con Snapdragon 8 Elite, un comparto fotografico in collaborazione con Leica, una batteria capiente con ricarica rapida e anche il supporto a quella wireless, un corpo impermeabile e tanto altro ancora. Imperdibile per chi cerca un top di gamma performance e “compatto”! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

