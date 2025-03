Vuoi irrigare in modo smart e automatizzato il tuo giardino? Ci pensa SONOFF (con meno di 28€)

Chi ha una villetta con giardino conosce bene la grande manutenzione e attenzione che serve per avere un prato perfetto, ma grazie alla tecnologia ci si può affidare a nuovi strumenti che compiono gran parte del lavoro al posto nostro. Uno di questi è sicuramente SONOFF Zigbee Smart Water Valve che permette di controllare in modo intelligente il sistema di irrigazione.

Con SONOFF Zigbee Smart Water Valve anche l’irrigatore diventa smart

Crediti: SONOFF

Con SONOFF Zigbee Smart Water Valve, chi ha un sistema di domotica può automatizzare il sistema di irrigazione programmando e controllando il getto dell’acqua in modo semplice, rapido e soprattutto da remoto. Una volta collegato al proprio Hub ZigBee, infatti, questo dispositivo può essere installato direttamente sotto la pompa dell’irrigazione, in modo da regolare l’apertura e la chiusura del getto in modo intelligente.

Dotato di una batteria in grado di fornire almeno 20 mesi di autonomia, questo dispositivi offre la modalità di irrigazione singola oppure ciclica, in modo da programmare una sola volta i parametri di idratazione e dimenticarsi del tutto di doverla controllare manualmente. Grazie al supporto per gli assistenti Google Home e Amazon Alexa, inoltre, si potranno utilizzare i comandi vocali per avviare oppure interrompere l’irrigazione del giardino.

Con la programmazione, inoltre, è possibile impostare uno o più orari durante il giorno in cui il giardino verrà annaffiato in modo completamente autonomo. Dall’app eWeLink, inoltre, sarà possibile tenere traccia anche di ogni singola irrigazione, con tanto di conteggio dell’acqua utilizzata per l’idratazione delle nostre piante.

SONOFF Zigbee Smart Water Valve è disponibile oggi al prezzo di 27.45€ tramite il rivenditore ufficiale per l’Italia SONOFF Domotica, grazie al codice sconto esclusivo che trovate qui sotto. La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dall’Italia.

