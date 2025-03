Fossibot DT1 è il tablet rugged tutta potenza: schermo 2K, GPS e 4G a meno di 170€

Il nuovo tablet rugged Fossibot DT1 è sicuramente una delle sorprese degli ultimi mesi: si tratta di un dispositivo resistente e potente, perfetto da portare in viaggio dato che può essere maltrattato a più non posso, senza conseguenze. Insomma, un tablet adatto sia ai professionisti in cerca di un dispositivo robusto che agli utenti che puntano ad un modello da portare in spiaggia o in montagna. Quali che siano le tue esigenze, ecco quali sono le migliori occasioni per risparmiare sull’acquisto di Fossibot DT1 (in offerta lampo o con codice sconto).

Fossibot DT1: le migliori occasioni in offerta lampo o con codice sconto

Crediti: Fossibot

Ma quali sono i vantaggi di Fossibot DT1? Ovviamente si tratta di un tablet rugged e non mancano le varie certificazioni che ne attestano l’impermeabilità e il grado di resistenza (IP68, IP69K, MIL-STD-810H), tuttavia queste non solo le sue uniche qualità. Il terminale è dotato di uno schermo di grandi dimensioni (10,4″) con risoluzione 2K: perfetto per leggere, navigare su internet e godere a pieno di serie TV, film e giochi. Il cuore del dispositivo è il chipset MT8788 di MediaTek, con 8 GB di RAM, 8 GB aggiuntivi di Virtual RAM e 256 GB di storage espandibile tramite micro SD.

Il tablet rugged non si fa mancare niente: offre una fotocamera da 48 MP, quattro speaker, 11.000 mAh di batteria, ricarica da 18W, ricarica inversa, connettività 4G LTE (è presente il supporto Dual SIM), GPS, il Face Unlock 2D e Android 13 lato software, come evidenziato anche nella nostra recensione.

Crediti: Fossibot

Il tablet rugged Fossibot DT1 è disponibile in offerta su Banggood: grazie al codice sconto che trovate qui sotto, il prezzo scende a soli 166€, con spedizione gratis direttamente dall’Europa. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le