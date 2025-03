ANBERNIC RG35XXSP ti sblocca un ricordo: somiglia al GBA SP e costa solo 53€

Economica, compatta e comoda da utilizzare: la console portatile flip ANBERNIC RG35XXSP è in promo con codice sconto e spedizione super economica e ti fa fare un tuffo nel passato con uno stile iconico, che richiama quello del GBA SP! L’occasione arriva da Banggood, ma lo sconto durerà solo per una manciata di giorni.

Codice sconto ANBERNIC RG35XXSP: la retro console in stile GBA SP è in offerta ad un prezzo imperdibile

Con il codice sconto “BG4b1249” la retro console ANBERNIC RG35XXSP scende a 53€; un prezzo davvero niente male per un dispositivo in grado di regalare un numero praticamente infinito di ore di intrattenimento, in promo con tanto di spedizione ad una cifra irrisoria. Compatto, con un formato comodo per giocare e la possibilità di emulare tantissime piattaforme: insomma, ancora una volta un’occasione da non farsi scappare!

Il design di ANBERNIC RG35XXSP richiama quello del celebre GBA SP, con una struttura a conchiglia; il dispositivo presenta uno schermo IPS da 3,5″ con risoluzione 640 x 480 pixel e monta un chipset H700 (Cortex-A53 1.5 GHz) con GPU Mali-G31 MP2 e 1 GB di RAM LPDDR4. È presente una batteria da 3.300 mAh (per un’autonomia di circa 8 ore), un ingresso mini-jack per le cuffie, Bluetooth, WiFi Dual Band, un motore di vibrazione e la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione tramite micro SD. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

