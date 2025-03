CMF Phone 2 nella prima immagine “rubata”: ecco il nuovo look

Sono passati pochi giorni dal debutto di Nothing Phone (3a) e (3a) Pro ma già si parla delle prossime novità della casa di Carl Pei. Stavolta però è finito nel mirino CMF Phone 2, il nuovo smartphone del sub-brand di Nothing: si tratta di un marchio altrettanto minimale, ma caratterizzato da uno stile altrettanto particolare. Ecco cosa possiamo aspettarci dal secondo capitolo, secondo una presunta immagine leak.

CMF Phone 2 compare in una foto leak: sarà davvero lui?

Lo scatto rubato mostra uno smartphone CMF by Nothing inedito, dotato di uno stile simile a quello del primo capitolo: ancora una volta abbiamo una cover posteriore sostituibile, dal sapore “tech”. A parte il nuovo modulo fotografico si nota anche la presenza di un terzo sensore: come i cugini Phone (3a) e (3a) Pro anche in questo caso dovremmo avere una tripla fotocamera. Insomma, il look del presunto CMF Phone 2 richiama il predecessore ma introduce alcune novità.

Passando alle specifiche è ancora tutto incerto: di seguito trovate una bozza della scheda tecnica, frutto di indiscrezioni (e quindi da prendere con le dovute precauzioni). In merito all’uscita, il debutto di CMF Phone 2 dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi, ma entro l’estate: Nothing Phone (3) sarebbe previsto a luglio, quindi il modello targato CMF dovrebbe fare capolino prima.

Dimensioni e peso – /

Certificazione IP/

Display Super AMOLED da 6,7″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate dinamico fino a 120 Hz

da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate dinamico fino a Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7400 a 4 nm TMC

a 4 nm TMC CPU octa-core 4 x 2,6 GHz – Cortex-A78 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU ARM Mali-G615 MP2

6/8 GB di RAM LPDDR4X/LPDDR5

di RAM LPDDR4X/LPDDR5 128/256 GB di memoria UFS 2.2/3.1 espandibile tramite micro SD

di memoria UFS 2.2/3.1 espandibile tramite micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 MP (f/1.8) con OIS

(f/1.8) con OIS Selfie camera da 16 MP (f/2.0)

(f/2.0) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC (?), USB-C, speaker stereo

Sistema operativo Android 15 con Nothing OS 3

