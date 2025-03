BYD doppia Tesla: la nuova tecnologia di ricarica elettrica è velocissima!

BYD, celebre produttore cinese di auto elettriche, ha annunciato oggi una nuova tecnologia che potrebbe finalmente rendere possibili i lunghi viaggi in full electric rivoluzionando la ricarica delle batterie. Questa nuova tecnologia di fast-charging è due volte più veloce di quella proposta da Tesla e sarà disponibile preso in oltre 4.000 stazioni di ricarica in tutta la Cina.

400 KM con 5 minuti di ricarica: BYD alimenta il sogno EV

Crediti: BYD

Si chiama “Super e-Platform” la nuova tecnologia di BYD che permette di sfruttare 1.000 kW (il doppio rispetto all’attuale tecnologia di Tesla) per fornire alle auto elettriche ben 400 KM di autonomia con appena 5 minuti di ricarica. Le soste per il rifornimento delle auto di nuova generazione, quindi, potrebbero essere di poche più lunghe rispetto a quelle con motore termico: un sogno ad occhi aperti per il mondo EV.

Con l’annuncio della nuova tecnologia, BYD si è anche impegnata in un importante investimento per le infrastrutture di ricarica su tutto il territorio cinese. Nei prossimi anni, infatti, saranno costruite in Cina oltre 4.000 stazioni di ricarica con la nuova Super e-Platform, per permettere ai cittadini di viaggiare senza preoccupazioni.

