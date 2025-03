Trasforma il tuo tablet in un PC con questo hub USB-C con stand integrato

Hai la necessità di trasformare il tuo tablet in un PC, in modo da renderlo una workstation pratica e versatile? Potremmo avere la soluzione che fa per te! Blueendless ST901A è perfetto per le tue esigenze, ed è in offerta lampo a meno di 35€ su Banggood.

Blueendless ST901A 9-in-1: la docking-station versatile ad un prezzo top su Banggood

Crediti: Blueendless

Blueendless ST901A 9-in-1 è una docking-station in offerta lampo, a soli 33,22€ su Banggood! Si tratta di un prodotto perfetto per chi cerca una soluzione che gli permetta di migliorare la sua produttività e che consenta di collegare più periferiche/dispositivi al proprio tablet. Questo hub USB-C ha un design elegante, grazie ad uno chassis costituito in lega di alluminio ed uno dei punti chiave di questo prodotto è certamente la sua ergonomia, data dal suo braccio regolabile in altezza e che ti permette di richiuderlo su sé stesso quando hai terminato il tuo lavoro, riducendo al minimo il suo ingombro.

Ma Blueendless ST901A 9-in-1 non è solo ergonomia, ma anche versatilità. La docking-station presenta tre porte USB 3.0; una porta per la lettura di schede microSD ed una per SD; un ingresso USB-C per la ricarica a 100W, una porta HDMI 2.0, un jack audio da 3,5mm ed un immancabile ingresso ethernet RJ45 gigabit. Non lasciarti sfuggire questa offerta!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le