Ricarica tutti i tuoi dispositivi con questo hub BlitzWolf a meno di 20€

Oggigiorno il numero di dispositivi che abbiamo in casa o in ufficio aumenta in maniera esponenziale, mentre le prese a disposizione sono sempre meno. Perché non ricaricare più terminali, magari contemporaneamente, tramite un’unica presa ed una stazione di ricarica che occupa anche pochissimo spazio? Con BlitzWolf BW-S25 puoi farlo, risparmiando grazie all’offerta lampo di Banggood!

BlitzWolf BW-S25: una soluzione 6 in 1 per tutte le esigenze di ricarica

Crediti: BlitzWolf

BlitzWolf BW-S25 da 75W è una stazione di ricarica che abbiamo già recensito e che trovate sulle nostre pagine. Detto questo, andiamo ad analizzarne le caratteristiche principali: l’hub di ricarica ha uno stand che consente, oltre a mantenerlo stabile su qualunque superficie, anche di alloggiare smartphone e tablet. Grazie a questo piccolo hub è possibile dimenticarsi di grovigli di cavi o affollamenti di caricatori vicino alle prese, tutto sarà in ordine e i dispositivi sempre carichi.

BlitzWolf BW-S25 è adatto per la maggior parte di smartphone e tablet, anche quelli più energivori, poiché presenta 3 porte USB-Type C da 75W e 3 porte USB-A (di cui una da 60W e le due rimanenti da 10W). Supporta gli standard PPS, PD 3.0 e QuickCharge 3.0 per una gestione efficiente della potenza erogata. Dal punto di vista della sicurezza, abbiamo varie protezioni: contro la sovratensione, sovracorrente, sovraccarico e cortocircuito.

Oggi è possibile portare a casa questo hub di ricarica ad un prezzo eccezionale, grazie ad un’offerta lampo su Banggood: solo 19,48€! Non lasciarti sfuggire questa occasione!

