Fotocamera in arrivo anche su Apple Watch, ma non servirà a scattare selfie

Nonostante l’intelligenza artificiale non sia il punto forte di Apple in questo momento, la compagnia di Cupertino sta progettando le nuove generazioni dei propri prodotti in modo che quest’ultimi possano sfruttare al meglio la potenza dell’AI. I nuovi Apple Watch, per esempio, potrebbe essere dotati di fotocamere che permetteranno al dispositivo di riconoscere il mondo e il contesto circostante grazie all’aiuto della Visual intelligence.

I nuovi Apple Watch potranno “vedere” il mondo con fotocamere ed intelligenza artificiale

Crediti: Apple

Attualmente per sfruttare la Visual Intelligence, ovvero quella funzione che permette all’AI di avere una visuale sul mondo esterno tramite l’utilizzo di sensori fotografici e videocamere, Apple Intelligence si appoggia a modelli esterni come quelli di ChatGPT e Gemini, ma con l’arrivo dei nuovi dispositivi è molto probabile che l’AI di Cupertino possa finalmente essere in grado di sfruttare la funzione in modo nativo.

Secondo Mark Gurman, infatti, l’idea di Visual Intelligence di Apple andrebbe ben oltre il semplice iPhone: la compagnia vorrebbe mettere questa funzionalità al centro dei dispositivi di nuova generazione, tra cui anche AirPods con fotocamera e i nuovi Apple Watch che potrebbe seguire la stessa filosofia.

Nel modello Ultra, la fotocamera potrebbe essere implementata a lato della cassa, nelle vicinanze della corona e del pulsante laterale. In questo modo gli utenti potrebbero puntare più facilmente l’orologio verso un oggetto per scansionarlo ed ottenere informazioni.

