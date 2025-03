Severance (Scissione) non basta: Apple TV+ perde cifre da record ogni anno!

Severance, che in Italia prende il nome di Scissione, è forse una delle serie TV più viste e chiacchierate del momento, ma la grande popolarità dello show sembra non aver ancora portato dei profitti ad Apple. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il servizio di streaming TV+ di Cupertino sarebbe in forte perdita, con cifre da capogiro anno dopo anno.

Apple TV+ brucia un miliardo all’anno: ennesimo guaio in arrivo per Cupertino?

Crediti: Apple

Secondo quanto riportato da The Information, dopo 5 anni di attività Apple TV+ non sarebbe ancora andata in attivo, bensì starebbe bruciando una enorme quantità di denaro anno dopo anno. Il report suggerisce che la perdita media ammonti ad oltre 1 miliardo di dollari, nonostante i 45 milioni di abbonati fatti segnare lo scorso anno.

La qualità del catalogo non è sicuramente da mettere in dubbio: sia film che serie TV, come per l’appunto Severance, Ted Lasso, The Morning Show e tanti altri, hanno raccolto il favore della critica, ma forse non è ancora abbastanza. La grande frammentazione dei servizi di streaming, infatti, costringe gli utenti a fare delle scelte orientate probabilmente più verso la quantità che la qualità.

I dati, tuttavia, non sono confermati: bisognerà quindi attendere che sia stesso Apple ad annunciare i prossimi dati finanziari per scoprire se le indiscrezioni corrisponderanno alla realtà.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le