Apple M3 Ultra delude? Il chip M4 Max si difende bene nei primi benchmark

Ha sorpreso tutti la scelta di Apple di utilizzare gli inediti chip M3 Ultra per la versione flagship del nuovo Mac Studio, ma sulla carta l’hardware è sembrato davvero promettente. I primi benchmark, tuttavia, dipingono una situazione piuttosto diversa: seppur il chip dimostra essere una vera “bestia” computazionale, i muscoli di M4 Max sembrano reggere egregiamente l’urto con l’ultimo ritrovato di Apple.

M3 Ultra e M4 Max testa a testa: le differenze sembrano essere davvero poche

Crediti: Geekbench

Per Apple, il nuovo M3 Ultra è il “chip dalle prestazioni più elevate mai creato” ma, seppur i benchmark confermino il vantaggio nei confronti degli altri chip, la generazione M4 continua a difendersi benissimo: almeno per quanto riguarda il comparto CPU. Il nuovo chip di Cupertino, inffati, ha fatto registrare un punteggio di 3.221 in single-core e 27.749 in multi-core su Geekbench, non discostandosi molta da quelle che sono le performance di M4 Max (appena 8% di velocità in più).

Ovviamente si tratta di un benchmark parziale, poiché anche la GPU di M3 Ultra potrebbe risultare particolarmente più veloce di quella utilizzare per M4 Max. Per questo motivo non possiamo far altro che attendere l’arrivo ufficiale di nuovi Mac Studio per scoprire se effettivamente M3 Ultra sbaraglierà la stessa concorrenza interna o se potrà essere catalogato come una piccola “delusione“.

