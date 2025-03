MacBook Pro: nuovo design in arrivo nel 2026 con il chip Apple M6

Nonostante il lancio dei nuovi MacBook Pro con chip M5 disti ancora diversi mesi, in rete sono iniziate a circolare le prime informazioni sui modelli che vedranno la luce tra più di un anno e che dovrebbero finalmente apportare delle sostanziali modifiche al (collaudato) design proposto da Apple. Lo stile del portatile per professionisti, infatti, verrà ritoccato soltanto con il modello M6.

Finalmente un nuovo design per MacBook Pro, ma bisognerà attendere la fine del 2026

Crediti: Apple

Secondo quanto riportato da Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg, i MacBook Pro in arrivo verso la fine del 2025 non avranno grandi cambiamenti sotto il punto di vista estetico. Le novità più sostanziose, infatti, dovrebbero arrivare alla fine del prossimo anno, grazie ai MacBook Pro con chip M6 che potrebbero finalmente far sfoggio di un design rinnovato e qualche novità in più.

Secondo le precedenti indiscrezioni, nel 2026 dovrebbero finalmente debuttare sui portatili di Apple gli schermi OLED: la produzione, d’altronde, sembrerebbe essere già essere programmata con uno dei cambiamenti principali che potrebbe essere rappresentato dall’addio al notch in favore di un punch-hole. Al momento, ovviamente, si tratta di semplici rumor, per cui vi invitiamo ad attendere maggiori informazioni direttamente dalla compagnia di Cupertino.

