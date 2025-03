Apple presenta i nuovi MacBook Air e Mac Studio con M4 e M3 Ultra

Apple ha finalmente annunciato i tanto attesi MacBook Air con chip M4, con la presentazione a sorpresa anche dei nuovi Mac Studio con chip M4 Max e l’inedito M3 Ultra. La novità più grande per quanto riguarda i sottilissimi laptop di Cupertino potrebbe riguardare proprio il prezzo di vendita: Apple, infatti, ha abbassato i prezzi per quello che potrebbero essere uno dei portatili con il miglior rapporto qualità/prezzo.

MacBook Air M4: più economici e adesso anche nella colorazione celeste

Crediti: Apple

Per il nuovo MacBook Air le novità potrebbero sembrare poche, ma sono tutte di rilievo: il design vincente resta invariato con modelli da 13″ e 15″ dotati di Display Liquid Retina IPS (2560×1664 pixel per 13″ e 2880×1864 pixel per 15″), ma arriva una nuova colorazione celeste che tinge di tonalità ancora più chiare il laptop di Apple. Sotto la scocca troviamo ovviamente il chip M4 con CPU 10-core e GPU 8-core (10-core nella versione da 15″), affiancate da 16 GB di RAM ed uno spazio di archiviazione fino a 2 TB.

Il Neural Engine a 16-core rende questo nuovo dispositivo pienamente compatibile con Apple Intelligence, mentre la webcam guadagna un upgrade davvero molto atteso: per le videocomunicazione, infatti, il laptop sfoggia un nuovo sensore da 12 MP con Inquadratura automatica e qualità video migliorata, in modo da poter sfruttare Facetime, Zoom e le altre app di call ovunque ci si trovi senza problemi.

Crediti: Apple

Il nuovo Mac Studio, invece, viene proposto come il Mac più potente di sempre grazie alle prestazioni del chip M4 Max e il nuovo arrivato M3 Ultra. Il pannello I/O guadagna la connettività Thunderbolt 5, mentre il design (in linea con quello del Mac Mini) è ancora più compatto e silenzioso, in modo da adattarsi a qualsiasi scrivania e postazione di lavoro.

La configurazione con M3 Ultra porta ad un livello completamente nuovo anche i task più impegnativi, con prestazioni di quasi 2 volte superiori rispetto ad M4 Max. Questa configurazione, inoltre, prevede ben 96 GB di RAM (memoria unificata) e fino a 16 TB di archiviazione su memoria SSD. Entrambi i modelli sono progettati per sfruttare al meglio Apple Intelligence, soprattutto per quanto riguarda le funzionalità creative particolarmente indicate per i professionisti.

Prezzi e disponibilità

MacBook Air con M4 e Mac Studio con M4 Max e M3 Ultra saranno disponibili a partire dal prossimo 12 marzo, ma già da oggi è possibile effettuare il pre-ordine tramite il sito ufficiale. I prezzi e le configurazioni di base le trovate tutte qui sotto.

MacBook Air 13″

16/256 GB (CPU 10-core, GPU 8-core) – 1.249€

16/512 GB (CPU 10-core, GPU 8-core) – 1.499€

24/512 GB (CPU 10-core, GPU 8-core) – 1.749€

MacBook Air 15″

16/256 GB (CPU 10-core, GPU 10-core) – 1.549€

16/512 GB (CPU 10-core, GPU 10-core) – 1.799€

24/512 GB (CPU 10-core, GPU 10-core) – 2.049€

Mac Studio

M4 Max – 36/512 GB (CPU 14-core, GPU 32-core) – 2.549€

M3 Ultra – 96 GB / 1 TB (CPU 28-core, GPU 64-core) – 5.099€

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le