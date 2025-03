Nuovi Mac e MacBook con chip Apple M4: primo teaser per gli Air di nuova generazione

Nonostante il chip M3 di Apple sia arrivato a bordo dei primi dispositivi soltanto pochi mesi fa, in questi ultimi giorni uno degli argomenti più caldi è sicuramente l’arrivo delle prime indiscrezioni sul suo successore. Il chip M4, infatti, sembra essere in procinto di accendere i riflettori sull’intelligenza artificiale su Mac e MacBook, con un hardware dedicato proprio a questo tipo di calcoli.

Mac e MacBook con chip Apple M4: si inizia a fine 2024, con nuovi lanci nel 2025

Nei giorni scorsi, il celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha lanciato le prime indiscrezioni sul nuovo chip M4 di Apple, che potrebbe debuttare entro la fine di quest’anno. In queste ore, invece, l’insider ha descritto più nel dettaglio quella che potrebbe essere la tabella di marcia per il lancio dei nuovi Mac e MacBook con a bordo l’inedito chip che potenzierà l’AI.

Secondo Gurman, inoltre, nonostante i chip M4 siano destinati a rendere i dispositivi più potenti soprattutto per quanto riguarda la gestione dell’intelligenza artificiale, ci sarà almeno un Mac che subirà dei cambiamenti definiti “drastici“. Al momento, purtroppo, non sono state fornite maggiori informazioni in merito.

Quando arrivano i nuovi Mac con M4?

Apple, con la presentazione dei nuovi MacBook Pro, ha completato la settimana dei grandi annunci per quanto riguarda il settore dei PC desktop e laptop. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Mark Gurman, per la prima volta negli ultimi 10 anni Apple aggiornerà tutti i Mac e i MacBook che compongono l’attuale offerta della compagnia di Cupertino al chip M4, con gli upgrade che saranno completati nel 2025.

Il lancio di macOS 15.2, inoltre, ha confermato lo sviluppo dei nuovi MacBook Air con il modello “Mac16,12” e “Mac16,13“, che dovrebbero essere rispettivamente la versione da 13″ e quella da 15″. L’arrivo sul mercato di questi due dispositivi è atteso per la primavera del 2025, con una batteria che possa offrire una maggiore autonomia, 16 GB di RAM per il modello base (fino ad un massimo di 32 GB), display con nano-texture opzionale, ed una nuova webcam da 12 MP con Center Stage.

Secondo Gurman, inoltre, il lancio dei nuovi MacBook Air sarebbe imminente: questo vale a dire che Apple potrebbe portare sul mercato i nuovi laptop con M4 nei prossimi giorni, con il giornalista che indica come data per il lancio la settimana che inizia con il 3 e si chiude con il 7 marzo 2025. A riconferma dei rumor, è arrivato anche il teaser di Tim Cook che recita “c’è qualcosa nell’ARIA questa settimana”, alludendo proprio al ritorno di MacBook Air (e probabilmente di iPad Air).

MacBook Pro 14″ con M4 (J604) – presentato ufficialmente

MacBook Pro 14″ e 16″ con M4 Pro/Max (J614, J616) – presentato ufficialmente

Mac Mini con M4 e M4 Pro (J773) – presentato ufficialmente

iMac da 24″ con M4 (J623) – presentato ufficialmente

MacBook Air 13″ e 15″ con M4 (J713, J715) – fra il 3 e il 7 marzo 2025 (rumor)

Mac Studio con M4 (J575) – Q2/metà 2025

Mac Pro con M4 Ultra (J704) – Q3/fine 2025

La programmazione di Apple, quindi, potrebbe essere molto simile a quella messa in campo per il chip M3: i primi dispositivi con M4 sarebbero in arrivo entro la fine del 2024, con la lineup che si potrebbe estendere fino alla seconda parte del 2025 per i modelli di fascia “altissima“.

Ultimo aggiornamento: 4 marzo

