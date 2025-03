iPhone 16e: quanto è resistente il piccolo della serie?

A febbraio Apple ha presentato la sua prima novità dell’anno in ambito smartphone: iPhone 16e è il modello che manda in pensione la serie SE, il nuovo dispositivo entry level della serie (dal prezzo più “accessibile” rispetto ai fratelli maggiori). Ora è tempo di fare i conti con i primi test di resistenza: come si sarà comportato il piccolo della famiglia?

iPhone 16e alle prese con i test di resistenza: ecco come si è comportato modello base della serie

Crediti: JerryRigEverything

Nei mesi passati anche iPhone 16 Pro Max è passato al vaglio del canale JerryRigEverything (con buoni risultati), ma stavolta tocca a nuovo arrivato. Il nuovissimo iPhone 16e nasce come modello di ingresso per la serie e sostituisce la precedente famiglia SE: rispetto a quest’ultima arriva ad un prezzo maggiore, ma comunque inferiore rispetto ad iPhone 16 standard (ovviamente parliamo di cifre di listino, per lo street price conta tutt’altro).

Il piccolo della serie è passato attraverso i vari test di resistenza a cui siamo abituati: per prima cosa è stata saggiata la resistenza ai graffi, con segni leggeri intorno al livello 6 della scala di Mohs e scanalature più profonde al livello 7. Si tratta di un risultato in linea con quello di altri smartphone. La struttura è in alluminio, mentre il resto del telefono è in vetro. La seconda prova riguarda l’esposizione al calore (la fiamma di un accendino): il pannello ha resistito circa 20 secondi e poi i pixel sono diventati bianchi; tuttavia è bastato riavviare il dispositivo per notare l’assenza di danni permanenti visibili.

Infine il test di piegatura, ossia la prova più importante di tutte: in questo caso viene messa alla prova l’intera struttura dello smartphone, in modo da individuare eventuali criticità. Il nuovo iPhone 16e ha retto benissimo alle sollecitazioni da entrambi i lati, senza crepe o scricchiolii. Per non farci mancare niente, il video continua anche con un teardown: l’iPhone viene smontato e ci vengono mostrato i vari componenti interni, una panoramica di certo affasciante per saperne di più.

