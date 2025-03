I ritardi di iOS 18 colpiscono anche iOS 19: non ci saranno nuove funzioni AI al lancio?

Quest’anno abbiamo potuto assistere ad un avvenimento più unico che raro, ma che purtroppo potrebbe riproporsi anche nel 2025: per la prima volta, infatti, un nuovo sistema operativo di Apple è arrivato sui dispositivi senza le sue funzioni principali. I tanti ritardi accumulati con iOS 18 ed Apple Intelligence, però, potrebbero finire per influire anche sul ciclo di sviluppo della nuova versione del sistema operativo per iPhone, creando ad un loop da cui potrebbe essere davvero difficile uscire.

Si mette male per Apple: gli sviluppatori sono bloccati su iOS 18 e non possono passare ad iOS 19

iOS 18, come annunciato anche da Apple, sarà completo soltanto con il lancio del quarto aggiornamento previsto per la primavera del 2025, ma tenendo impegnati per tanto tempo gli sviluppatori sullo stesso progetto si stanno continuando ad accumulare ritardi anche per la tabella di marcia di iOS 19. Solitamente, in questo periodo dell’anno, Apple starebbe già lavorando alla nuova versione dell’OS, ma questa volta c’è da ultimare prima lo sviluppo dell’attuale sistema operativo per iPhone.

“Continuo a sentire che il lancio graduale di funzionalità da iOS 18 a iOS 18.4 sta portando a ritardi di alcune funzionalità programmate per iOS 19. Ciò porterà anche a un lancio a lungo termine di funzionalità nel prossimo ciclo. Gli ingegneri sono bloccati a lavorare su progetti iOS 18 quando di solito sarebbero già sul sistema operativo successivo” ha annunciato sui suoi profili social Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg.

Lo stesso giornalista, inoltre, è tornato a suggerire che i grandi ritardi accumulati nello sviluppo delle nuove versioni del sistema operativo porteranno iOS 19 a non avere grandi novità al lancio, soprattutto per quanto riguarda l’intelligenza artificiale. Come accaduto per iOS 18, bisognerà probabilmente attendere la primavera per veder completata la visione originale per questa versione dell’OS mobile di iPhone.

Per iOS 19, quindi, potrebbe verificarsi nuovamente la medesima situazione di iOS 18, con tante funzionalità che potrebbero arrivare in ritardo nel corso dell’anno.

