Apple lancia iOS 18.4 RC: manca sempre meno per Apple Intelligence in Italia

Quella che sembrava essere un’attesa interminabile potrebbe finalmente essere giunta al termine: Apple ha lanciato in queste ore la versione Release Candidate di iOS 18.4 per gli sviluppatori, il che vuol dire che Apple Intelligence è distante dagli utenti italiani ancora qualche giorno.

Finalmente ci siamo: mancano solo pochi giorni all’arrivo di Apple Intelligence in Italia

iOS 18.4 Release Candidate (build 22E239) è disponibile da oggi per tutti i dispositivi precedentemente compatibili con iOS 18, attraverso il canale Developer Beta. In questa che potrebbe essere l’ultima versione di test del nuovo aggiornamento non ci sono novità significative, ma finalmente Apple ha condiviso il primo changelog ufficiale in attesa del lancio che dovrebbe avvenire la prossima settimana.

Apple Intelligence disponibile in Europa

Apple Intelligence supporta francese, tedesco, italiano, portoghese (Brasile), spagnolo, giapponese, coreano e cinese (semplificato)

Aggiunte le Priority Notifications

Nuovi stili per Image Playground

Accesso a Visual Intelligence tramite pulsante Azione o Comandi Rapidi

Riepilogo recensioni in App Store

Suggerimenti per Scrivi a Siri

Nuove animazioni per Scrivi a Siri

Pulsante per Genmoji nella tastiera

Nuove emoji

Per installare questa nuova versione è necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software“, quindi scegliere il canale desiderato ed iniziare immediatamente il download di iOS 18.4 RC. Vi ricordiamo che la versione finale di questo aggiornamento dovrebbe essere disponibile a partire dalla prossima settimana.

