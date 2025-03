Apple lancia iOS 18.4 RC2: risolti i problemi dell’ultimo minuto?

Sembra essere una corsa il tempo quella di Apple per rispettare la tabella di marcia del lancio di iOS 18.4. La compagnia di Cupertino, infatti, ha rotto la tradizione del rilascio di una sola beta a settimana pubblicando in pochi giorni sia la RC1 che la RC2 del nuovo aggiornamento per il sistema operativo per iPhone. Per questa nuova versione ci sono poche informazioni, ma è lecito aspettarsi correzioni dell’ultimo minuto.

iOS 18.4 è dietro l’angolo: Apple corre per il lancio finale ad aprile

Apple ha lanciato in queste ore iOS 18.4 Release Candidate 2 (build 22E240), dopo aver pubblicato soltanto pochi giorni fa la prima versione RC. Proprio come la precedente build di test, non abbiamo un changelog ufficiale per questo nuovo aggiornamento, ma possiamo dare per scontato che questo secondo rilascio sia servito a correggere bug e problemi dell’ultimo minuto in modo che gli iPhone siano pronti a ricevere la versione finale tra pochi giorni.

Per effettuare il download di questo aggiornamento è possibile recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e quindi scegliere il canale “Developer Beta” oppure “Public Beta“. L’aggiornamento è consigliato per chi ha installato la versione RC1, mentre per tutti gli altri è preferibile attendere direttamente la versione finale che sarà pubblicata la prossima settimana.

