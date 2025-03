Quando esce iOS 18.4? Le date per la beta e la versione finale con Apple Intelligence in Italia

Con lo sviluppo di iOS 18.3 oramai ultimato, potrebbe essere già tempo di parlare del nuovo ed attesissimo aggiornamento del sistema operativo mobile di Apple per iPhone. Con iOS 18.4, infatti, l’intelligenza artificiale di Apple Intelligence arriverà finalmente anche in Europa e in Italia e ci sono già le prime indiscrezioni su quando gli utenti potranno finalmente iniziare ad utilizzare le funzionalità presenti negli Stati Uniti da settembre.

Seguendo le tabelle di marcia utilizzate da Apple per gli aggiornamento x.4 del sistema operativo mobile per iPhone (che nel corso delle sviluppo di iOS 18 si sono dimostrate piuttosto attendibili) possiamo ipotizzare che la prima versione Beta di iOS 18.4 possa arrivare già nel corso della seconda settimana di febbraio 2025, come evidenziato anche dalle indiscrezioni lanciate da Mark Gurman. Essendo un aggiornamento piuttosto importante, anche in termini di funzionalità, lo sviluppo potrebbe essere allungato su più settimane, culminando poi con il lancio ufficiale nel mese di aprile 2025.

La prima beta, tuttavia, ha subito qualche ritardo venendo rilasciato soltanto alla fine della terza settimana di febbraio: il posticipo, tuttavia, non dovrebbe inficiare sulla roadmap di Apple che continua a prevedere un lancio della versione finale per i primi giorni di aprile 2025, confermandolo sia sul sito ufficiale che in occasione della presentazione del nuovo iPhone 16e.

Beta 1 : 21 febbraio (rilasciato)

: 21 febbraio (rilasciato) Beta 2 : 3 marzo (rilasciato)

: 3 marzo (rilasciato) Beta 3 : 17-22 marzo (rumor)

: 17-22 marzo (rumor) Release candidate : 24-28 marzo (rumor)

: 24-28 marzo (rumor) Versione finale: 1-4 aprile (confermato ufficialmente)

Oltre al supporto per altre lingue ed altri paesi per Apple Intelligence, con iOS 18.4 arriverà anche il primo atteso upgrade per Siri, che dovrebbe finalmente guadagnare la capacità di comprendere il contesto personale, le informazioni visualizzate sullo schermo e le operazioni in-app. Per tutte le informazioni sulle possibilità novità di questo aggiornamento, vi lasciamo al nostro approfondimento dedicato.

Ultimo aggiornamento: 4 marzo

