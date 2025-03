Delusione iOS 18.4: in Italia non ci sarà un’importante funzione per iPhone e Mac

Con l’arrivo di iOS 18.4, il sistema operativo di iPhone verrà finalmente rimesso in pari tra Europa e Stati Uniti, ma per sfruttare alcune delle funzionalità più interessanti bisognerà ancora aspettare. Con il rilascio del changelog ufficiale, infatti, Apple ha confermato che la funzionalità iPhone Mirroring non arriverà in Europa (e in Italia) con il lancio del nuovo aggiornamento.

Per usare iPhone Mirroring in Italia bisognerà attendere ancora

Crediti: Apple

iPhone Mirroring è sicuramente una delle funzionalità più interessanti che lega iOS 18 a macOS Sequoia. Questa funzione, infatti, permette di controllare il proprio iPhone direttamente dal Mac, in modo da poter sfruttare facilmente le app mobile installate sul proprio smartphone senza dover prendere in mano il dispositivo. Purtroppo, però, questa particolare caratteristica non sarà disponibile con iOS 18.4 come si sperava.

In Europa questa funzione non è disponibile a causa del Digital Markets Act che richiede l’interoperabilità delle funzioni del sistema operativo. L’arrivo di Apple Intelligence in Europa, tuttavia, sembra non sia stato sufficiente ad eliminare i dubbi su questa funzionalità, così come per SharePlay Screen Sharing, che continuerà a non essere accessibile per gli utenti del vecchio continente.

Al momento non sappiamo se iPhone Mirroring arriverà con iOS 18.5, oppure se bisognerà attendere più a lungo.

