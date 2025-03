Apple lancia iOS 18.4 Beta 4: l’arrivo di Apple Intelligence in Italia è sempre più vicino

Il momento del debutto di Apple Intelligence anche in Italia sembra essere sempre più vicino, con la compagnia di Cupertino che in queste ore ha pubblicato la nuova Beta 4 di iOS 18.4 per tutti i dispositivi compatibili. Le novità piuttosto esigue di questa versione di test lasciano intuire che la tabella di marcia con il lancio nei primi giorni di aprile potrebbe essere rispettata in pieno.

iOS 18.4 Beta 4: tutte le novità

Crediti: Gizchina.it

iOS 18.4 Beta 4 (build 22E5232a) è disponibile da oggi su tutti gli iPhone precedentemente compatibili con iOS 18 attraverso il canale Developer Beta riservato agli sviluppatori. Le novità di questa nuova versione di test sono estremamente risicate, segno tangibile di un avvicinamento costante alla versione finale prevista per il mese di aprile. Di seguito la lista completa dei cambiamenti.

Rimossa la notifica per i tap posteriore (back tap)

Aggiunta la possibilità di disattivare le ricerche recenti in Safari

Per effettuare il download di iOS 18.4 Beta 4 sarà necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e quindi selezionare il canale Beta desiderato per continuare con l’installazione di questa nuova versione di test.

