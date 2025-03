Apple lancia iOS 18.4 Beta 3: tutte le novità

Continua senza sosta lo sviluppo di iOS 18.4 che porterà finalmente Apple Intelligence anche in Italia e oggi arriva sugli iPhone di tutto il mondo la terza beta per gli sviluppatori. Le novità di questa nuova versione non sembrano essere tanto abbondanti quanto sperato, ma il momento del lancio ufficiale per tutti è sempre più vicino.

iOS 18.4 Beta 3 disponibile da oggi: poche novità, ma il lancio si avvicina

Crediti: Gizchina.it

iOS 18.4 Beta 3 (22E5222f) è disponibile da oggi per tutti gli iPhone precedentemente compatibili con iOS 18. La nuova beta è già presente del canale “Developer Beta” mentre nelle prossime ore arriverà anche in quello “Public Beta”. Le novità di questa terza versione di prova sono poche, ma l’esperienza utente viene migliorata grazie alla risoluzione di bug fix ed una maggiore stabilità. Di seguito in changelog.

Nuova notifica per il back tap

Nuove opzioni per i pagamenti pre-autorizzati in Wallet

Per effettuare l’installazione di iOS 18.4 Beta 3 basta recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e quindi scegliere il canale desiderato dopo aver effettuato l’iscrizione al Developer Program oppure al Beta Program.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le