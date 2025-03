Apple lancia iOS 18.4 Beta 2: tutte le novità per Apple Intelligence in Italia

Dopo un iniziale ritardo, lo sviluppo di iOS 18.4 sembra procedere spedito con la seconda beta consegnata in queste ore nelle mani degli iscritti all’Apple Developer Program. Le novità di questa nuova versione sono diverse, ma sembra proprio che i cambiamenti tanto attesi per Siri ed Apple Intelligence siano rimandati al prossimo aggiornamento.

iOS 18.4 Beta 2: nuove emoji e Visual Intelligence arriva su iPhone 15 Pro

iOS 18.4 Beta 2 è disponibile da oggi per tutti gli sviluppatori iscritti all’Apple Developer Program tramite il canale “Developer Beta” ed è compatibile con tutti i dispositivi che hanno già effettuato l’aggiornamento ad iOS 18. In questo nuovo aggiornamento troviamo l’aggiunta delle nuove emoji e la possibilità di sfruttare Visual Intelligence anche su iPhone 15 Pro. Di seguito il changelog completo.

Nuove emoji

Visual Intelligence per iPhone 15 Pro

Nuova icona Parla con Siri in Centro di controllo

Aggiunta l’app per Apple Vision Pro, scaricabile anche da App Store

Aggiunto il tasto “Riprendi” ai download di App Store

Aggiunta la possibilità di attivare e disattivare le app in Notifiche prioritarie

Aggiunto pulsante “Recupera tutto” nel cestino dell’app Foto

Nuove azioni in Comandi rapidi

Per effettuare il download di iOS 18.4 Beta 2 è necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software“, quindi scegliere il canale “Developer Beta” e proseguire con l’installazione. La versione finale sarà disponibile per tutti nel mese di aprile.

