Apple lancia iOS 18.3.2: tutte le novità

La notizia di un nuovo aggiornamento minore per iPhone era nell’aria ormai da qualche giorno e confermando le indiscrezioni Apple ha lanciato iOS 18.3.2 proprio in queste ore. Si tratta, questa volta, di una piccola patch che anticipa l’arrivo di iOS 18.4 e risolve alcuni importanti problemi che si erano palesati sul sistema operativo mobile nelle ultime settimane.

Nuovo aggiornamento minore per iPhone con un importante fix per i contenuti in streaming

Crediti: Gizchina.it

iOS 18.3.2 è disponibile da oggi per tutti gli iPhone precedentemente compatibili con iOS 18 e implementa sui dispositivi degli importanti bugfix per quanto riguarda la sicurezza del sistema operativo. In particolare, inoltre, questo nuovo aggiornamento si occupa anche di risolvere un problema che avrebbe in qualche modo potuto causare l’interruzione della riproduzione dei contenuti multimediali in streaming. Di seguito il changelog ufficiale.

Questo aggiornamento include importanti risoluzioni di problemi, aggiornamenti alla sicurezza e la correzione di un errore che poteva impedire la riproduzione di alcuni contenuti in streaming.

Per effettuare il download di questo nuovo aggiornamento basta recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e proseguire con l’installazione della patch iOS 18.3.2.

