iOS 18.3.2 appare online: nuovo aggiornamento minore in arrivo per iPhone

Nonostante le due versione beta di iOS 18.4 lascino presagire ad un lancio non troppo lontano per il nuovo aggiornamento del sistema operativo per iPhone, Apple potrebbe avere in serbo delle correzioni da apportare più velocemente con una nuova patch minore. In rete, infatti, sono emerse le prime tracce di iOS 18.3.2.

Su iPhone sta per arrivare il nuovo iOS 18.3.2

Crediti: MacRumors

Come spesso accaduto negli ultimi tempi, Apple ha iniziato a testare un nuovo aggiornamento per iOS che è prontamente apparso nei log di analisi dei siti più famosi al mondo. Gli esperti di MacRumors, per esempio, hanno notato la presenza inedita del nuovo iOS 18.3.2: un aggiornamento minore che potrebbe arrivare su iPhone nel corso dei prossimi giorni.

Considerando che il lancio di iOS 18.4 dovrebbe avvenire nei primi giorni del mese di aprile, Apple potrebbe avere in serbo delle correzioni da apportare immediatamente al sistema operativo di iPhone, come per esempio bug importanti oppure falle nella sicurezza. Al momento non si conosce la data del lancio di questo aggiornamento, ma non dovrebbe essere troppo lontana.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le