Apple Intelligence per Siri arriverà in ritardo: adesso è ufficiale

Da tempo i rumor indicavano le difficoltà nello sviluppo di Apple Intelligence per Siri e purtroppo è arrivata la conferma ufficiale da parte della compagnia di Cupertino: la funzione è stata rinviata e non sarà disponibile in primavera come inizialmente previsto. Nelle ultime settimane, soprattutto con il lancio della beta di iOS 18.4, è sembrato sempre più evidente che Apple non sarebbe riuscita a rispettare la tabella di marcia, e che la nuova versione di Siri sarebbe inevitabilmente arrivata in ritardo.

La nuova versione di Siri con Apple Intelligence è rimandata: “serve più tempo di quanto pensassimo”

In un comunicato condiviso con il portale Daring Fireball, la portavoce di Apple Jacqueline Roy ha ammesso le difficoltà incontrate dal team di sviluppo per la realizzazione della nuova versione di Siri con Apple Intelligence. “Servirà più tempo di quanto pensassimo” ha dichiarato Roy, ma purtroppo non sono state fornite date certe per il lancio. Di seguito alcuni passaggi del comunicato che spiegano meglio i motivi del ritardo.

“Siri aiuta i nostri utenti a trovare ciò di cui hanno bisogno e a svolgere le attività rapidamente e, solo negli ultimi sei mesi, abbiamo reso Siri più colloquiale, introdotto nuove funzionalità come la digitazione su Siri e la conoscenza del prodotto e aggiunto un’integrazione con ChatGPT. Abbiamo anche lavorato su una Siri più personalizzata, rendendola più consapevole del tuo contesto personale e consentendole di agire per te all’interno e tra le tue app. Ci vorrà più tempo del previsto per realizzare queste funzionalità e prevediamo di implementarle nel prossimo anno“.

Sembra possibile quindi che le grandi novità che avrebbero dovuto rivoluzionare Siri possano arrivare soltano con iOS 19 e aggiornamenti futuri. Resta quindi da capire quali altri ritardi potrebbero subire le nuove funzionalità promesse da Apple.

