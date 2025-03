Anche il Brasile contro Apple: il sideload è necessario e dovrà essere implementato in 90 giorni

Da quando l’Unione Europea ha giocata la carta del Digital Markets Act, ai governi di tutto il mondo sembra essersi finalmente accesa la spia dell’Antitrust. Dopo Stati Uniti e Regno Unito, infatti, anche il Brasile ha deciso di volerci vedere chiaro sulla pratiche utilizzate da Apple per il suo ecosistema, con un indagine che ha decretato che ci sono davvero tanti cambiamenti da fare per garantire la concorrenza leale.

Cambiamenti entro 90 giorni, altrimenti la multa per Apple sarà salatissima

In seguito ad una denuncia dell’e-commerce MercadoLibre in Brasile e Messico nel 2022, l’ente antitrust brasiliano CADE ha stabilito che Apple dovrà rimuovere le restrizioni per i metodi di pagamento per gli acquisti in-app su iOS, proprio come accaduto in Europa. La compagnia statunitense, infatti, dovrà consentire agli sviluppatori di app di aggiungere strumenti che permettano ai clienti di acquistare i loro servizi o prodotti al di fuori dell’app, ad esempio tramite collegamenti e link a siti web esterni.

Le nuove misure dovranno entrare in vigore in tempi brevissimi: Apple, infatti, avrà 20 giorni di tempo per conformarsi alle disposizione della CADE, che altrimenti imporrà alla compagnia di Cupertino una multa di 250mila Real brasiliani (circa 43mila dollari) al giorno se non rispetterà le richieste. A salvare la compagnia di Cupertino, però, è stato il giudice della Corte Federale che ha stabilito che Apple non avrebbe tempo a sufficienza per implementare i cambiamenti in questione, quindi la multa è temporaneamente sospesa.

La Corte Federale, infatti, ha definito “sproporzionata e non necessaria” la multa della CADE, che “cambierebbe in modo sensibile e strutturale” le operazioni di business di Apple sul territorio brasiliano. Nonostante lo stop, tuttavia, questa settimana la Cade terrà un’udienza pubblica per discutere gli aspetti della competizione sull’ecosistema iOS. Dal momento che anche Android è indagato, inoltre, dovrà partecipare all’udienza anche Google.

Il giudice brasiliano, tuttavia, ha deciso che il sideload è necessario sulla piattaforma mobile di Apple e dovrà essere implementato entro 90 giorni dal mese di marzo. Questo significa che gran parte dei cambiamenti arrivati in Europa con il DMA dovranno essere applicati anche in Brasile. La compagnia di Cupertino ha già fatto sapere che si appellerà alla decisione e farà ricorso.

Ultimo aggiornamento: 7 marzo

