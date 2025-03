AirPods con fotocamera, nuove conferme: Apple prosegue lo sviluppo

Inserire delle fotocamere in uno dei futuri modelli di AirPods: sarebbe questo il piano che starebbe escogitando Apple, una mossa inaspettata per molti. Quando si pensa a come innovare un gadget quale le cuffie true wireless, inserirci un sensore fotografico non è proprio la prima cosa che viene in mente. Eppure sarebbe questa la strada che Cupertino vorrebbe intraprendere, e il motivo sarebbe da legare a Apple Vision Pro.

Ecco perché Apple sta lavorando a un modello di AirPods con tanto di fotocamere

Il modulo fotografico in questione, fornito da Foxconn, sarebbe molto simile (se non lo stesso) a quello utilizzato per il sistema di riconoscimento facciale Face ID che troviamo su iPhone e iPad. Tuttavia, il suo funzionamento non c’entrerebbe nulla con lo sblocco biometrico, bensì sarebbe per integrare le cuffie con il visore Apple e migliorarne la funzionalità di audio spaziale.

L’esempio fornito da Kuo è quello di una persona che indossa sia le cuffie che il visore: mentre sta guardando un video, se gira la testa verso destra l’audio viene elaborato affinché venga restituita l’impressione che provenga da sinistra (e viceversa), proprio come avverrebbe nella realtà. Si parla anche di gesture in aria: già adesso Vision Pro è capace di rilevare i gesti della mano tramite le sue fotocamere, e aggiungerne altre due ai lati della testa permetterebbe di ampliarne il raggio d’azione.

La produzione dovrebbe essere avviata entro il 2026. Anche se Kuo ha parlato unicamente di Vision Pro, ci sentiamo di escludere che queste fotocamere servirebbero solo per il visore. Molto più probabilmente queste AirPods avranno anche delle funzionalità a sé stanti, magari legate all’intelligenza artificiale come inizialmente vociferato.

Nonostante siano passati diversi mesi senza alcun tipo di novità, secondo il celebre giornalista Mark Gurman Apple non avrebbe smesso di sviluppare questo progetto: le AirPods con videocamera, infatti, sarebbero attivamente in fase di lavorazione al quartier generale di Cupertino e potrebbero vedere la luce del sole tra qualche anno e di sicuro non prima del 2027.

