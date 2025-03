Anthropic vuole dare una voce a Claude: in arrivo una nuova funzionalità

Dopo un iniziale boom, tutte le intelligence artificiali stanno uniformando le proprie funzioni per offrire agli utenti alternative in ogni settore. Negli ultimi mesi abbiamo assistito al proliferare delle Voice Mode, ovvero quelle particolari funzioni che permettono di sostenere conversazioni con l’AI direttamente a voce, con un continuo botta e risposta. Dopo ChatGPT e Gemini, anche Claude potrebbe ottenere una funzionalità del genere.

Anthropic lavora alla Voice Mode per Claude

Crediti: Anthropic

In un intervista al Financial Times, il Chief Product Officer Mike Krieger ha annunciato che Anthropic sta lavorando alla creazione di nuove esperienze d’uso che permettano agli utenti di parlare direttamente con i modelli AI della compagnia. Questo vuol dire che molto presto anche Claude sarà probabilmente dotato di una Voice Mode come i rivali ChatGPT, Gemini e Copilot.

“Stiamo lavorando su come debba evolvere Claude per desktop [… ] se deve funzionare sul computer, un’interazione più naturale potrebbe essere quella di parlagli. Faremo la nostra Voice Mode internamente […] è una modalità utile da avere. Abbiamo già dei prototipi.” ha dichiarato Mike Krieger di Anthropic.

Al momento non sappiamo quando questa funzionalità sarà disponibile per gli utenti, ma il 2025 sembra essere sempre più l’anno dell’affermazione delle intelligenze artificiali.

