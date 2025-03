Lo sviluppo di Android diventa privato, ma Google assicura: sarà ancora open-source

Google ha annunciato una serie di cambiamenti al metodo di sviluppo di Android che mirano a semplificare l’implementazione di nuove funzioni cercando di evitare i problemi che hanno caratterizzato il processo fino ad oggi. Per farlo, però, lo sviluppo del sistema operativo diventerà completamente privato, eliminando la condivisione pubblica del codice sorgente durante le fasi di ingegnerizzazione. Cosa ne sarà del progetto open-source, allora? La compagnia ha subito tranquillizzato tutti.

Sviluppo privato per Android, ma nessun problema per AOSP: sarà aggiornato ad ogni rilascio

La decisione di Google mira a semplificare il processo di sviluppo di Android, riducendo i conflitti di “merge” (l’unione delle funzionalità sviluppate) tra il ramo pubblico e quello interno. Nonostante questa modifica, però, Google ha ribadito il suo impegno a pubblicare il codice sorgente su AOSP dopo ogni rilascio, mantenendo il progetto privato soltanto durante le fasi di sviluppo.

Questo significa che i produttori non potranno più accedere alle versioni di Android ancora in corso di sviluppo, ma potranno liberamente utilizzare e modificare l’Android Open Source Project nella sue versioni finali. Per gli sviluppatori, quindi, cambierà molto poco rispetto all’attuale situazione, ma per Google il processo di sviluppo del sistema operativo diventerà meno complicato e possibilmente più veloce.

