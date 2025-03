Con le offerte di primavera Amazon arriva anche il -20% sull’usato garantito!

Con l’annuncio della Festa delle Offerte di Primavera, Amazon ha dato il via anche alle nuove occasioni sui prodotti Seconda Mano. L’usato garantito dell’e-commerce è sempre particolarmente ghiotto ed ora c’è una vasta selezione di prodotti con un extra sconto al checkout del 20%!

La nuova promozione dedicata ai prodotti Amazon Seconda Mano sarà attiva vino alle 23:59 del 24 marzo 2025, quindi appena prima dell’inizio della Festa delle Offerte di Primavera 2025. Teniamo le dita incrociate perché conoscendo le abitudini dell’e-commerce non è da escludere che arrivi un ulteriore promo dedicata agli articoli di questa categoria. Nel frattempo godiamoci l’iniziativa del momento, che vede protagonista un’ampia selezione della categoria Seconda Mano con uno sconto aggiuntivo del 20%. Il prezzo ribassato apparirà direttamente al checkout: per scoprire tutti gli articoli basta dare un’occhiata a questa pagina.

Per i meno esperti, con Seconda Mano si intende l’usato garantito di Amazon: si tratta prevalentemente di prodotti frutto di resi, quindi solitamente in buone condizioni o quasi nuovi. I resi vengono controllati, classificati in base allo stato e poi rimessi in vendita a prezzo inferiore. Comunque dietro un prodotto in condizioni accettabili potrebbe nascondersi un articolo nuovo di zecca, quindi conviene sempre buttarsi a capofitto. Anche la categoria Seconda Mano beneficia di tutti i vantaggi Prime, ossia la spedizione rapida e il reso: se non siete soddisfatti potrete sempre rimandare indietro il vostro acquisto!

