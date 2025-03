La Festa delle Offerte di Primavera parte con il botto: tanti sconti su Amazon Basics e Fire TV

In queste ore Amazon ha annunciato le date ufficiali per la Festa delle Offerte di Primavera che si terrà la prossima settimana, ma alcune offerte sono disponibili fin da ora! Una grande selezione di prodotti Amazon Basics, infatti, è già disponibile in sconto sul celebre e-commerce, insieme alla sempreverde Fire TV Omni QLED.

La Primavera arriva in anticipo con Amazon: ecco le prime offerte della promozione

Crediti: Amazon

La Festa delle Offerte di Primavera 2025 di Amazon si terrà dal 25 al 31 marzo e, per celebrare il tanto atteso annuncio, il colosso statunitense ha già dato il via alla danza degli sconti con una promozione dedicata ai prodotti Amazon Basics ed un’offerta al minimo storico per la Fire TV Omni QLED.

I prodotti Amazon Basics in sconto sono davvero tantissimi e di ogni genere: possiamo, per esempio, acquistare dei cavi Lightning per poco meno di 8€, un set di batterie AA ricaricabili per soli 7€ e il relativo caricatore per appena 10€. I prodotti inclusi in questa promozione coprono quasi tutte le categorie presenti su Amazon, quindi vi consigliamo di dare un’occhiata voi stessi direttamente a questo link!

Per celebrare l’inizio delle festività, Amazon propone anche un forte sconto sulla Fire TV Omni QLED da 55″, con risoluzione 4K, Dolby Vision IQ, Local Dimming e comandi vocali con Alexa. Con uno sconto del 51%, questa Smart TV può essere vostra al prezzo di 389.99€ invece di 799.99€.

