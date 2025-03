Amazon Prime Video è sempre più ricco: in Italia arriva anche Apple TV+

Nato come un servizio di streaming aggiuntivo per il proprio abbonamento Prime, Amazon Prime Video si sta lentamente trasformando in un enorme hub multimediale ricco di servizi aggiuntivi e contenuti originali. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, sulla piattaforma di streaming di Amazon è arrivata la possibilità di abbonarsi anche a servizi come Paramount+ e DAZN, ma molto presto debutterà anche Apple TV+.

Apple TV+ può finalmente essere visto anche tramite Prime Video

Crediti: Amazon, Apple

Nel corso di questo mese, infatti, gli utenti Prime potranno abbonarsi ad Apple TV+ direttamente dall’applicazione di Prime Video, sbloccando il canale dedicato che darà accesso a contenuti come everance, Slow Horses,The Morning Show, Presumed Innocent, Shrinking, Hijack, Loot, Palm Royale, a cui si aggiungeranno anche il campionato di calcio MLS e quello di baseball MLB. Il prezzo sarà di 9.99$/mese, quindi non ci saranno variazioni sotto questo aspetto.

“Vogliamo rendere Apple TV+ e la sua pluripremiata libreria di serie e film dei più grandi narratori del mondo disponibili al maggior numero possibile di spettatori“, ha dichiarato Eddy Cue, SVP of Services di Apple. “Siamo entusiasti che Prime Video offrirà ora Apple TV+, offrendo agli spettatori un’incredibile ampiezza di opzioni di visione“.

Dal mese di marzo 2025, il servizio di streaming di Apple è finalmente disponibile anche in Italia tramite Amazon Prime Video al prezzo di 9.99€ al mese.

Ultimo aggiornamento: 12 marzo

