Anche Amazon ha il suo Agente AI per il browser: ecco il modello Nova Act

Uno dei grandi trend di questa prima parte del 2025 è la realizzazione da parte delle grandi aziende di Agenti AI in grado di svolgere lavori più o meno complessi al posto degli utenti. Con Anthropic e OpenAI ormai in fase avanzata di sviluppo, anche Amazon si aggiunge al coro con il nuovo modello Nova Act che aiuterà anche Alexa+ nello svolgimento delle azioni richiesta dall’utente.

Amazon Nova Act funzionerà anche con Alexa+ e semplificherà le azioni

Crediti: Amazon

AGI Lab, la divisione AI di Amazon con sede a San Francisco, ha annunciato oggi il nuovo modello Nova Act e il relativo SDK per l’integrazione all’interno delle app. Questo nuovo agente AI è in grado di navigare ed eseguire azioni direttamente nel browser, in modo da semplificare lo svolgimento di compiti ripetitivi, come ordinare il pranzo, fare acquisti oppure prenotare un taxi.

Secondo quanto annunciato da Amazon, Nova Act sarebbe in grado di superare nelle performance di agenti AI di OpenAI (Operator) e Anthropic (Computer Use). Nel test di ScreenSpot Web Text, che misura come un agente è in grado di interagire con il testo sullo schermo, Nova Act ha fatto registrare un punteggio del 94%, contro l’88% di OpenAI CUA e il 90% di Claude 3.7 Sonnet.

Alexa+, la nuova versione dell’assistente vocale con intelligenza artificiale, sarà in grado di sfruttare Nova Act nelle sue funzionalità chiave, offrendo quindi all’utente una interazione mai vista prima per prodotto del genere. Il modello è disponibile da oggi in research preview per gli sviluppatori.

